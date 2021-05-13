Tesla отказывается от приема Bitcoin: что повлияло на решение

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск от лица компании "Tesla" сделал заявление в своем Твиттере об отказе от приема Bitcoin.



Tesla отказывается от Bitcoin - фото: из открыты источников

По его словам, компания больше не будет принимать криптовалюту "Bitcoin" в качестве платы за свои электромобили. Это связанно с нарастанием использования ископаемого топлива для добычи криптовалют. Бизнесмена беспокоит, то что данный вид топлива, а в особенности уголь, пагубно влияет на окружающую среду.

Одновременно с этим, Илон всё также хорошо отзывается о цифровой валюте и считает, что у неё хорошее будущее и обещает вернутся к приему транзакций в Bitcoin позже, когда её добыча перейдет на более "устойчивую энергетику". Также Илон рассказал о том, что компания "присматривается" к другим криптовалютам, которые используют менее одного процента энергии/транзакции биткоина.

Стоит отметить, что сразу после написания твита предпринимателем курс биткоина превысил 50 тысяч долларов за единицу цифровой валюты, хотя до этого демонстрировал спад.

К слову, производитель автомобилей Tesla начал принимать данную криптовалюту, как способ оплаты за свою продукцию лишь в конце марта этого года, а также в этом году компания продала криптовалюты на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Илона Маска "SpaceX" отправит спутник к луне, а расплатится за это в цифровой валюте "Dogecoin". Также сайт информировал о том, что компания Tesla Inc за последнюю неделю потеряла 244 миллиардов долларов.











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