Илон Маск потерял 43 млрд долларов за неделю

Акции Tesla Inc упали в понедельник – в ходе пятой сессии подряд, оказавшись в ловушке технической распродажи, которая за последний месяц привела к потере 244 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.



Илон Маск. Фото: Yasin Ozturk / Getty Images

Высокотехнологичные акции, которые привели к отскоку рынка от пандемических минимумов в марте прошлого года, были растущей доходностью и перемещением инвесторов в секторы, готовые извлечь выгоду из восстановления мировой экономики, чему способствовало ускоренное внедрение вакцин COVID-19.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq за последние три недели снизился более чем на 8%. Акции Tesla упали в понедельник на 3,1%, в то время как ее конкуренты в лице Nio Inc и Li Auto упали почти на 3%.

Более широкая автомобильная промышленность оказалась под давлением глобальной нехватки полупроводниковых чипов, что вызвало серьезную задержку в производственной деятельности и вынудило многие компании сократить производство.

В конце февраля генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что завод компании во Фримонте, штат Калифорния, был закрыт на два дня из-за нехватки запчастей.

По подсчетам Reuters, недельная распродажа сократила состояние Маска на 43 миллиарда долларов по состоянию на пятницу, 5 марта.

Напомним, компания Илона Маска будет сотрудничать с Украиной по вопросам космоса. Согласно сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.

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