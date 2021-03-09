Илон Маск потерял 43 млрд долларов за неделю

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
51700.69
ETH/USD
1810.72
LTC/USD
189.66
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.40
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Акции
Tesla Inc упали в понедельник – в ходе пятой сессии подряд, оказавшись в
ловушке технической распродажи, которая за последний месяц привела к потере 244
миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters.
Илон Маск. Фото: Yasin Ozturk / Getty Images
Высокотехнологичные
акции, которые привели к отскоку рынка от пандемических минимумов в марте
прошлого года, были растущей доходностью и перемещением инвесторов в секторы,
готовые извлечь выгоду из восстановления мировой экономики, чему способствовало
ускоренное внедрение вакцин COVID-19.
Высокотехнологичный
индекс Nasdaq за последние три недели снизился более чем на 8%. Акции Tesla
упали в понедельник на 3,1%, в то время как ее конкуренты в лице Nio Inc и Li
Auto упали почти на 3%.
Более широкая
автомобильная промышленность оказалась под давлением глобальной нехватки
полупроводниковых чипов, что вызвало серьезную задержку в производственной
деятельности и вынудило многие компании сократить производство.
В конце
февраля генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что завод компании во
Фримонте, штат Калифорния, был закрыт на два дня из-за нехватки запчастей.
По
подсчетам Reuters, недельная распродажа сократила состояние Маска на 43
миллиарда долларов по состоянию на пятницу, 5 марта.
Напомним, компания
Илона Маска будет сотрудничать с Украиной по вопросам космоса. Согласно
сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно
договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с
помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости