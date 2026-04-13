logo

BTC/USD

71583

ETH/USD

2210.75

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы "Лопнул" еще один банк: НБУ ликвидирует "Мотор-Банк" - отозвана лицензия
commentss НОВОСТИ Все новости

"Лопнул" еще один банк: НБУ ликвидирует "Мотор-Банк" - отозвана лицензия

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации АО "Мотор-Банк", ранее признанного неплатежеспособным.

13 апреля 2026, 15:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и приступил к процедуре ликвидации АО "Мотор-Банк".

"Лопнул" еще один банк: НБУ ликвидирует "Мотор-Банк" - отозвана лицензия

В Украине начали ликвидацию "Мотор-Банка" по решению НБУ

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует НБУ.

Решение НБУ и основания

В регуляторе отметили, что решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года.

Ликвидация банка происходит в соответствии с действующим законодательством, в том числе законами о банковской деятельности и системе гарантирования вкладов.

Почему банк стал неплатежеспособным

Еще 19 февраля 2026 года НБУ признал "Мотор-Банк" неплатежеспособным из-за невыполнения требований по представлению обновленного плана финансового оздоровления.

Банк не предоставил необходимые документы в установленный срок после получения статуса проблемного.

Что известно о банке

"Мотор-Банк" был зарегистрирован в 2007 году и работал как универсальное финансовое учреждение для корпоративных и частных клиентов.

После национализации 100% акций банка перешли в собственность государства – их конфисковали у бывшего президента Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

Читайте также в " Комментариях ", что бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун оспаривает санкции СНБО, наложенные на него Указом Президента Владимира Зеленского в сентябре 2025 года за сотрудничество с Россией. Как сообщает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела состоится 1 апреля 2026 г. в Кассационном административном суде Верховного Суда. Интересы Лагуна будет представлять адвокат Марина Мироненко (Силина) из адвокатского объединения "Литигейшн групп". Ее партнер Юрий Демченко, известный предложением помощи мужчинам избежать военной службы, также вовлечен в процесс.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости