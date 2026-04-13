"Лопнул" еще один банк: НБУ ликвидирует "Мотор-Банк" - отозвана лицензия

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и приступил к процедуре ликвидации АО "Мотор-Банк".

В Украине начали ликвидацию "Мотор-Банка" по решению НБУ

Как сообщают "Комментарии", об этом информирует НБУ.

Решение НБУ и основания

В регуляторе отметили, что решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года.

Ликвидация банка происходит в соответствии с действующим законодательством, в том числе законами о банковской деятельности и системе гарантирования вкладов.

Почему банк стал неплатежеспособным

Еще 19 февраля 2026 года НБУ признал "Мотор-Банк" неплатежеспособным из-за невыполнения требований по представлению обновленного плана финансового оздоровления.

Банк не предоставил необходимые документы в установленный срок после получения статуса проблемного.

Что известно о банке

"Мотор-Банк" был зарегистрирован в 2007 году и работал как универсальное финансовое учреждение для корпоративных и частных клиентов.

После национализации 100% акций банка перешли в собственность государства – их конфисковали у бывшего президента Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

