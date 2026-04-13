"Лопнув" ще один банк: НБУ ліквідує “Мотор-Банк” – відкликано ліцензію

Національний банк України відкликав банківську ліцензію та розпочав процедуру ліквідації АТ “Мотор-Банк”.

В Україні розпочали ліквідацію “Мотор-Банку” за рішенням НБУ

Як повідомляє НБУ.

Рішення НБУ та підстави

У регуляторі зазначили, що рішення ухвалене за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

Ліквідація банку відбувається відповідно до чинного законодавства, зокрема законів про банківську діяльність і систему гарантування вкладів.

Чому банк став неплатоспроможним

Ще 19 лютого 2026 року НБУ визнав “Мотор-Банк” неплатоспроможним через невиконання вимог щодо подання оновленого плану фінансового оздоровлення.

Банк не надав необхідних документів у встановлений строк після отримання статусу проблемного.

Що відомо про банк

“Мотор-Банк” був зареєстрований у 2007 році та працював як універсальна фінансова установа для корпоративних і приватних клієнтів.

Після націоналізації 100% акцій банку перейшли у власність держави – їх конфіскували у колишнього президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва.

Читайте також в "Коментарях", що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун оскаржує санкції РНБО, накладені на нього Указом Президента Володимира Зеленського у вересні 2025 року за співпрацю з Росією. Як повідомляє кореспондент УНІАН, розгляд справи відбудеться 1 квітня 2026 року у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду. Інтереси Лагуна представлятиме адвокат Марина Мироненко (Сіліна) з адвокатського об’єднання "Літігейшн Груп". Її партнер Юрій Демченко, відомий пропозицією допомоги чоловікам уникнути військової служби, також залучений до процесу.