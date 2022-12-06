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Малая приватизация уже за три месяца принесла в Госбюджет миллиард гривен

В течение сентября-ноября Фонд госимущества провел более сотни аукционов малой приватизации на портале Прозорро.Продажи

6 декабря 2022, 17:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

Общая сумма победных торгов – 1,8 млрд. грн. Из них миллиард уже поступил в украинский бюджет. Остальные средства победители аукционов либо еще не перечислили в бюджет, либо отказалисьплатить, сообщают "Комментарии" по официальным данным ФГИУ.

Малая приватизация уже за три месяца принесла в Госбюджет миллиард гривен

Приватизация в период войны

 

"Украинский бизнес сегодня — образец несокрушимости в мире. Впервые в истории мы продаем государственные активы во времена полномасштабной войны. Украинский бизнес инвестирует и развивает страну даже под массированными ракетными обстрелами. Держим экономический фронт вместе", - говорит Глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

 

По его словам, в Фонде планируют провести еще около 80 аукционов, в следующем и возобновить Большую приватизацию. Еще раньше концептуально обсуждали, как можно укрепить национальное богатство, благодаря тому, чтобы продать все, что можно продать, кроме совести, и оставить стратегические активы под госуправлением.

 

По итогам проведенных аукционов видно, что бизнес адаптируется к работе в условиях отключения электроэнергии и возможных блекаутов. Конкуренция на аукционах по приватизации государственного имущества остается на высоком уровне 4-5 участников в среднем соревнуются на торгах”, рассказывает директор ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.

 

По его словам, онлайн-аукционы и система будут работать, для поддержки экономики,   независимо от ситуации с энергоснабжением или блекаутом в Украине.   Для участников торгов пунктами несокрушимости в системе более 40 площадок, где можно проконсультироваться по насущным вопросам.

 

Украинский бизнес сегодня – действительно образец несгибаемости в мире. Впервые в истории продаются государственные активы в ходе полномасштабной войны. Отечественный бизнес инвестирует и развивает страну, наперекор массированным   ракетным обстрелам.В ФГИобещают максимально содействовать бизнесу ипредоставлять возможности для работы. До конца года планируется провести еще около 80 аукционов и надеется на новые поступления для поддержки экономики.

 

Как рассказывали экономисты в начале приватизационной кампании "Комментариям", малая приватизация целесообразна сейчас, ведь это прибыль государству и новые рабочие места. В основном речь идет об объектах недвижимости или имущественных комплексах, которые годами неэффективно используются государством или вообще не используются. Следовательно, передача их новых собственников – это и прибыль государству от приватизации, и работники города, и налоги.

 

 



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