Малообеспеченным семьям будут давать деньги на открытие бизнеса - подробности программы

С 2022 года малообеспеченные семьи смогут открыть свое дело с помощью государства. Правительство утвердило Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата. Данная информация сообщается на сайте Минсоцполитики.

Малообеспеченные семьи смогут открыть свой бизнес - детали. Фото: zn.ua

Малообеспеченным семьям, желающим открыть бизнес, будет предоставляться беспроцентное возвратное единовременное пособие.

Размер такой помощи составит 15 минимальных зарплат.

Толчком к данной инициативе стала успешная реализация пилотного проекта "Рука помощи". Проект внедрялся Минсоцполитики Украины при поддержке Всемирного банка в 2017 — 2019 годах.

Тогда свое дело начали 237 малообеспеченных безработных и вынужденных переселенцев. Среди этого количества лиц лишь 19 прекратили предпринимательскую деятельность. Это составляет всего 8% от общего числа.

Граждане реализовали самые разные идеи — от автосервиса до производства продуктов. За это время средний месячный доход от бизнеса составлял 25-150 тысяч гривен.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1320-IX, который ослабляет избыточное давление на субъекты хозяйствования. Как новый закон повлияет на бизнес, предприятия? Есть ли отрицательная сторона закона? На все эти вопросы сайта "Комментарии" отвечает политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

Также ранее сообщалось, как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства. Сумма единовременной выплаты составляет восемь тысяч гривен. Помощь будет начисляться через приложение "Дия". Подать заявку на материальную помощь от государства можно в течение 30 суток со дня введения жестких ограничений "красной зоны". Более подробную инструкцию читайте в нашем материале.

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