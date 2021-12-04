Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд

Американский предприниматель Илон Маск продал акции автопроизводителя Tesla еще на 1 млрд. долларов США. Ранее он уже продал акции компании на сумму свыше 7 млрд. долларов США. Об этом сообщило международное информационное агентство Reuters. Он продал еще 934091 акцию компании на 1,01 млрд долларов США. Согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене 6,24 доллара США и сразу продал более 934 091 акцию по цене от 1 058 до 1 112 долларов США за акцию .

Илон Маск - фото из открытых источников

До начала продаж акций в начале ноября Маск владел долей в 23% в Tesla. В общей сложности он пообещал продать 17 миллионов акций. Для выполнения обещания ему нужно продать еще более десяти миллионов ценных бумаг. В начале ноября 2021 года акции компании подешевели на 15,4% – общие потери составили 187 миллиардов долларов США. Эта сумма больше рыночной капитализации таких брендов как Ford и General Motors вместе взятых. Tesla – самый дорогой из всех мировых автопроизводителей, капитализация компании составляет более 1 трлн долларов.

Документы показали, что продажа примерно одной пятой акций была сделана на основе предварительно согласованного торгового плана, составленного в сентябре, задолго до того, как Маск в выходные опубликовал в социальных сетях сообщения о продаже некоторых его акций.

Напомним, компания "SpaceX" во главе которого стоит изобретатель и бизнесмен Илон Маск приняла решение начать тестировать "космический интернет-сервис". Если тестирование пройдет успешно, то уже самое ближайшее время авиакомпаниям может быть предложена дополнительная услуга высокосортного интернета Starlink. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил вице-президент компании Джонатан Хофеллер пишет сайт "Секрет Фирмы". Джонатан Хофеллер рассказал, что уже сейчас обсуждаются нюансы о подключении интернета для самолетов двух авиакомпаний. При этом Хофеллер, ссылаясь на то, что переговоры еще не закончены и окончательного решения пока не принято, заявил, что он пока не может раскрыть названия этих двух авиакомпаний.

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