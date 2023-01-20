Меньше отчетности и сформирована стратегия восстановления: чего банки ожидают от власти в 2023 году

Ежи Яцек Шугаев, председатель правления АО "Кредобанк" говорит: прежде всего, банки ожидают, что регулятор не будет отвлекать чрезмерной отчетностью, а правительство сформирует картину послевоенного восстановления.

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"Прежде всего, — объясняет банкир, — не мешать законной деятельности и не обременять бизнес и финансовые учреждения чрезмерной отчетностью, потому что в условиях войны на это уходит слишком много времени и ресурсов. Вторая и очень важная вещь, которую важно знать и понимать банкам – это видение украинской власти и правительства принципов восстановления Украины после победы, способов привлечения и распределения международного финансирования и роль украинских банков в этом процессе”.





В целом банковский сектор операционно прибыльный, устойчивый, ликвидный, говорят эксперты.





"Те текущие расходы, которые есть у банков, они намного меньше, чем текущие доходы, — объясняет эксперт по банкам и банковскому надзору CASE Украина Евгений Дубогрыз. – С одной стороны, банк операционно прибыльный, с другой – есть проблемы с кредитованием, потому что война и невозможно планировать что-то надолго, а кредиты – это длинный, как правило, инструмент. Сейчас возможны только ультракороткие кредиты – до трех месяцев или кредиты с государственной поддержкой. Предполагаю, что банки ждут больше инструментов от государства – страхование рисков, частичного покрытия процентов”.





Проблема неработающих кредитов, доля которых составила 36%, остается актуальной и в 2023-м.





“Многие из этих неработающих кредитов – это те займы, которые были выданы еще очень давно – до 2014-го года, их не успели списать или продать. То, что сейчас мы видим, доля неработающих – она велика, но, думаю, она еще будет расти. Потому что банки еще не полностью признали те кредиты, которые стали неработающими утром 24 февраля прошлого года. Банки очень медленно и неохотно признают те кредитные убытки, потому что это сразу повлияет на их финансовое состояние, на их нормативы. Поэтому банки просто растягивают время”, – объясняет Дубогрыз.





В этом году банки ждет комплексная проверка качества активов, иначе говоря стресс-тестирование.





“Это будет не стресс-тестирование как таковое, а проверка качества, тогда мы увидим реальную картину на конец прошлого года – там точно будет больше 40% (неработающих кредитов – ред.), – продолжает специалист CASE Украина. — Проверку качества активов необходимо проводить, потому что Нацбанк должен понимать, какие меры по поддержке банковской системы предпринимать во время войны и после. Для этого нужно видеть реальную картину состояния дел банков”.





Это, по его словам, не угрожает финучреждениям мерами влияния, ведь во время военного положения за нарушение норматива капитала банками НБУ не применяет мер.

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