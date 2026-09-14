Микробизнес берет миллиарды: куда украинцы направляют кредитные деньги

В первом полугодии 2026 г. украинский микробизнес активно привлекал кредитные средства не только для поддержки текущей деятельности, но и для инвестиций в развитие. Как сообщила в ответе на запрос интернет-портала "Комментарии" член правления Сбербанка, ответственная за ММСБ, Наталья Буткова-Витвицкая, общий объем микрокредитования банка за этот период составил 3,3 млрд грн. Это на 37% больше чем за аналогичный период 2025 года.

Деньги. Фото: из открытых источников

Самое интересное, что структура кредитования оказалась практически сбалансированной. Около 1,89 млрд грн предприниматели привлекли на инвестиционные цели – в частности, приобретение оборудования и возобновление бизнеса. Еще примерно 1,88 млрд грн пошли на пополнение оборотного капитала.

То есть, украинские предприниматели кредитуются не только для того, чтобы удержать бизнес "на плаву", но и продолжают вкладывать средства в его развитие.

Крупнейшим потребителем кредитных ресурсов остается аграрный сектор. На сельское хозяйство пришлось 55,1% кредитования микробизнеса. Далее следуют торговля – 16,5%, услуги – 12,5%, промышленность – 10,2%, строительство – 1,7%, другие отрасли – 3,9%.

По типу заемщиков 59% кредитов получили юридические лица, еще 41% – физические лица-предприниматели.

Отдельным направлением остается энергетическая стойкость. За первые шесть месяцев года Сбербанк выдал микробизнесу более 490,37 млн грн кредитов на энергетические цели. Спрос на такие проекты остается высоким: ранее в банке сообщалось, что около 80% заявок на энергетическое финансирование поступает именно от микробизнеса.

Таким образом цифры свидетельствуют о двойной стратегии украинского малого предпринимательства: бизнес одновременно ищет ресурсы для обеспечения ежедневной работы и вкладывается в восстановление, оборудование и энергонезависимость.

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