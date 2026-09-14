logo_ukra

BTC/USD

78096

ETH/USD

2497.87

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес фінанси Мікробізнес бере мільярди: куди українці спрямовують кредитні гроші
commentss НОВИНИ Всі новини

Мікробізнес бере мільярди: куди українці спрямовують кредитні гроші

Майже порівну кошти спрямовують на розвиток та підтримку оборотного капіталу, а понад 490 млн грн - на енергонезалежність бізнесу

14 вересня 2026, 17:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У першому півріччі 2026 року український мікробізнес активно залучав кредитні кошти не лише для підтримки поточної діяльності, а й для інвестицій у розвиток. Як повідомила у відповіді на запит інтернет-порталу "Коментарі" членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька, загальний обсяг мікрокредитування банку за цей період становив 3,3 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Мікробізнес бере мільярди: куди українці спрямовують кредитні гроші

Гроші. Фото: із відкритих джерел

Найцікавіше, що структура кредитування виявилася практично збалансованою. Близько 1,89 млрд грн підприємці залучили на інвестиційні цілі – зокрема придбання обладнання та відновлення бізнесу. Ще приблизно 1,88 млрд грн пішли на поповнення оборотного капіталу.

Тобто українські підприємці кредитуються не лише для того, щоб втримати бізнес "на плаву", а й продовжують вкладати кошти в його розвиток.

Найбільшим споживачем кредитних ресурсів залишається аграрний сектор. На сільське господарство припало 55,1% кредитування мікробізнесу. Далі йдуть торгівля – 16,5%, послуги – 12,5%, промисловість – 10,2%, будівництво – 1,7%, інші галузі – 3,9%.

За типом позичальників 59% кредитів отримали юридичні особи, ще 41% — фізичні особи-підприємці.

Окремим напрямом залишається енергетична стійкість. За перші шість місяців року Ощадбанк видав мікробізнесу понад 490,37 млн грн кредитів на енергетичні цілі. Попит на такі проєкти залишається високим: раніше в банку повідомляли, що близько 80% заявок на енергетичне фінансування надходить саме від мікробізнесу.

Таким чином, цифри свідчать про подвійну стратегію українського малого підприємництва: бізнес одночасно шукає ресурси для забезпечення щоденної роботи та вкладається у відновлення, обладнання й енергонезалежність.

Також видання "Коментарі" повідомляло – бізнес попри війну: скільки українців наважилися відкрити власну справу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини