Мікробізнес бере мільярди: куди українці спрямовують кредитні гроші

У першому півріччі 2026 року український мікробізнес активно залучав кредитні кошти не лише для підтримки поточної діяльності, а й для інвестицій у розвиток. Як повідомила у відповіді на запит інтернет-порталу "Коментарі" членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька, загальний обсяг мікрокредитування банку за цей період становив 3,3 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Гроші. Фото: із відкритих джерел

Найцікавіше, що структура кредитування виявилася практично збалансованою. Близько 1,89 млрд грн підприємці залучили на інвестиційні цілі – зокрема придбання обладнання та відновлення бізнесу. Ще приблизно 1,88 млрд грн пішли на поповнення оборотного капіталу.

Тобто українські підприємці кредитуються не лише для того, щоб втримати бізнес "на плаву", а й продовжують вкладати кошти в його розвиток.

Найбільшим споживачем кредитних ресурсів залишається аграрний сектор. На сільське господарство припало 55,1% кредитування мікробізнесу. Далі йдуть торгівля – 16,5%, послуги – 12,5%, промисловість – 10,2%, будівництво – 1,7%, інші галузі – 3,9%.

За типом позичальників 59% кредитів отримали юридичні особи, ще 41% — фізичні особи-підприємці.

Окремим напрямом залишається енергетична стійкість. За перші шість місяців року Ощадбанк видав мікробізнесу понад 490,37 млн грн кредитів на енергетичні цілі. Попит на такі проєкти залишається високим: раніше в банку повідомляли, що близько 80% заявок на енергетичне фінансування надходить саме від мікробізнесу.

Таким чином, цифри свідчать про подвійну стратегію українського малого підприємництва: бізнес одночасно шукає ресурси для забезпечення щоденної роботи та вкладається у відновлення, обладнання й енергонезалежність.

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