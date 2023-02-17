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Минфин Украины призывает FATF внести россию в черный список: что это даст

Правительство обращается к странам-членам организации, которые будут заседать в Париже 20-24 февраля.

17 февраля 2023, 11:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Министерство финансов призывает FATF (Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег) исключить Россию из списка стран-членов. Кроме того, ведомство предлагает внести ее в черный список как юрисдикцию с высоким уровнем риска. Об этом сообщает Министерство финансов Украины на своем официальном портале.

Минфин Украины призывает FATF внести россию в черный список: что это даст



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В Минфине отмечают: россия – одна из самых больших угроз глобальной финансовой безопасности. Она занимается отмыванием денег, уклоняется от санкций, использует финансовую и банковскую системы для финансирования мирового терроризма, а также способствует распространению оружия массового уничтожения среди государств, внесенных в черный список FATF.


В целом РФ нарушает стандарты FATF и должна быть среди страны в черном списке FATF. Ведомство призывает организацию внедрять меры по защите международной финансовой системы от постоянных рисков, создаваемых кремлем.


"Отнесение россии к группе высокого риска FATF лишит пути возможности финансировать его незаконную и неоправданную жестокую войну и изолирует наши экономические системы от российских угроз", — цитирует пресс-служба ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.


В Минфине также отметили, что FATF уже наложила ограничения на членство россии в организации. Это означает, что она больше не играет лидерских ролей и не участвует в проектных группах FATF. Однако атаки рф на мировую финансовую систему продолжаются, что свидетельствует о необходимости более решительной реакции. Как минимум, россия должна быть исключена из списка стран-членов FATF, добавили в ведомстве.


"Комментарии" писали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в пользу государства имущество приближенного к Путину российского олигарха Олега Дерипаски. 16 февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции относительно применения в Дерипаску и ТК ПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" соответствующей санкции. Дерипаска стал очередным российским олигархом, активы которого будут работать на восстановление Украины.



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