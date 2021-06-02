Министр финансов Марченко блокирует льготную ипотеку Зеленского — СМИ

Программа доступного жилья Президента Владимира Зеленского (льготные кредиты под 7%) может оказаться под угрозой срыва — из-за новых кадровых назначений руководства профильной компании "Укрфінжитло", совершенных Министерством финансов. Как сообщает издание "Апостроф", одним из источников проблем может быть министр финансов Сергей Марченко.

Льготная ипотека Зеленского может быть заблокирована. Фото: Andrey Popov

Представители "Апострофа" напоминают, что "Укрфінжитлу" уже выделили 2 млрд грн. Еще 20 млрд грн, по информации "Финбаланс", должны зайти после выпуска Минфином целевых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). По состоянию на 31 мая, по данным Минфина, в рамках программ льготной ипотеки был выдан всего 351 кредит, общая сумма которых не превысила 300 млн грн, сообщает "Укринформ".

У такой низкой скорости есть несколько причин, пишут журналисты "Апострофа". Во-первых, о программе мало знают, банкиры не слишком охотно ее продвигают, а граждане все еще опасаются, что проект закончится "на полпути". Во-вторых, Минфин все еще не подготовил необходимые документы для выпуска целевых ОВГЗ.

"Блокирует выпуск якобы лично директор департамента долговой политики Минфина Полина Яровая с молчаливого согласия министра Марченко", — говорится в материале "Апострофа".

Еще одной вероятной проблемой в СМИ называют объединение "Укрфінжитла" и фактически обанкротившегося Государственного ипотечного учреждения, на котором висит около 5 млрд грн долгов.

Кроме того, ряд отдельных кадровых решений в самом "Укрфінжитлі" также отрицательно влияют на динамику процесса выдачи кредитов. В конце апреля был уволен предыдущий глава компании Василий Шкураков. Его декларацию тут же взяли на проверку в список НАПК.

"На место Шкуракова пришел бывший замначальника Энергетической таможни Виктор Катренич , который ранее не имел отношения не то что к ипотеке, а вообще к государственным финансам . Зато в окружении министра Сергея Марченко не скрывают, что Катренич — общая креатура главы ведомства и его зама Юрия Драганчука, которого в различных источниках называют " смотрящим " за таможней " , — пишут журналисты "Апострофа".

Со ссылкой на свои источники в Минфине "Апостроф" отмечает, что Катренич мог быть поставлен Марченко на ипотечную программу 7%. Такие изменения якобы связаны с необходимостью иметь возможность договориться с девелоперами о "правильном" распределении ресурсов, которые будут выделены на реализацию проекта.



"Поскольку кредиты будут выдаваться только на квартиры в домах не старше 2018 года, то у "свежих" новостроек есть много шансов быть проданными именно через эти программы. Например, "ходоки" на рынке уже якобы предлагают застройщикам передать в банки списки "неликвида" (квартир на последних этажах, с плохим видом или минимальной инсоляцией, неудачными планировками), получив статус "премиум-партнера". В ведомстве не исключают, что выпуск целевых ОВГЗ будет разблокирован департаментом Полины Яровой, когда закроется "подписка" из желающих гарантированно поучаствовать в схеме продавцов недвижимости", — резюмирует "Апостроф".

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