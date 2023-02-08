Минус один: НБУ признал неплатежеспособным принадлежащий россиянину банк

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК ФОРВАРД" в категорию неплатежеспособных. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальное сообщение регулятора.

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Такое решение связано с тем, что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его в категорию проблемных. Кроме того, "Форвард банк" не осуществлял мер по улучшению своего финансового положения, добавили в НБУ.

Как известно, 24 ноября 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК ФОРВАРД" к категории проблемных. Согласно сообщению, был установлен факт осуществления финучреждением рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка. Это создало предпосылки для уменьшения его регулятивности и нарушения установленных экономических нормативов капитала.

Конечным бенефициарным собственником АО "БАНК ФОРВАРД" является гражданин России Рустам Тарико. Против него в октябре прошлого года Украиной были введены персональные санкции.

В сообщении отмечается, что вкладчики "Форвард банка" получат от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1 535,6 млн грн.

Напомним, 13 апреля прошлого года вступил в действие закон, предусматривающий полную гарантию банковских вкладов на период военного положения и три месяца после его завершения.