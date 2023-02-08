Минус один: НБУ признал неплатежеспособным принадлежащий россиянину банк

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Давиденко Евгения
Правление Национального банка
Украины приняло решение отнести АО "БАНК ФОРВАРД" в категорию
неплатежеспособных. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на
официальное сообщение регулятора.
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Такое решение связано с тем,
что банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями
законодательства после отнесения его в категорию проблемных. Кроме того,
"Форвард банк" не осуществлял мер по улучшению своего финансового
положения, добавили в НБУ.
Как известно, 24 ноября 2022
года Правление Национального банка Украины приняло решение
отнести АО "БАНК ФОРВАРД" к категории проблемных. Согласно сообщению,
был установлен факт осуществления финучреждением рисковой деятельности по
признаку недостаточности доходов банка. Это создало предпосылки для уменьшения его регулятивности и нарушения
установленных экономических нормативов капитала.
Конечным бенефициарным
собственником АО "БАНК ФОРВАРД" является гражданин России Рустам
Тарико. Против него в октябре прошлого года Украиной были введены персональные санкции.
В сообщении отмечается, что
вкладчики "Форвард банка" получат от Фонда гарантирование вкладов физических
лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по
состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января
2023 составляет 1 535,6 млн грн.
Напомним, 13 апреля прошлого
года вступил в действие закон, предусматривающий полную гарантию банковских
вкладов на период военного положения и три месяца после его завершения.
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