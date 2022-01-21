Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов: в чем ее особенность (ФОТО)

На профильным электронном аукционе Violity выставлена на продажу металлическая гривна, которую продавец оценил в более чем 350 долларов (10 тысяч гривен). Монета датирована 2005 годом и имеет брак — поворот штемпеля на 180 градусов.

Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что гривна изготовлена из бронзы, а также она не реставрировалась.

Пока что никто не сделал ставок на аукционе, но за лотом следит 46 человек, которых заинтересовало предложение. В комментариях к лоту поступают предложения купить монету, но по цене 8,5 тысяч гривен.





Отметим, что обычно изображения на двух сторонах монеты — строго параллельны, поскольку штемпеля в пресс устанавливаются и закрепляются в одном положении. Но иногда (чаще по невнимательности сотрудников или разболтанности крепления) штемпель поворачивается относительно нормального положения. Такой угол может достигать 180 градусов, как и с гривной в лоте. Таким образом оборотная и лицевая сторона монеты чеканятся относительно друг друга вверх ногами.

Чтобы продемонстрировать наличие брака на монете, нумизматы фотографируют их у зеркала.

Напомним, что перед тем как выставить монету на продажу или приобрести, следует установить ее реальную стоимость и ценность. Сделать это можно на специализированных форумах для нумизматов или в обсуждениях к лотам. Очень часто на аукционах продают монеты, изготовленные специально для заработка на коллекционерах.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что 50 копеек, датированные 2003 годом, продают за 2900 гривен. Монета особенна тем, что была отчеканена для специального годового набора, но в обиходе так и не встречалась.

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