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Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов: в чем ее особенность (ФОТО)

Монета изготовлена из бронзы

сегодня, 15:54
Автор:

Елизавета Черных
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На профильным электронном аукционе Violity выставлена на продажу металлическая гривна, которую продавец оценил в более чем 350 долларов (10 тысяч гривен). Монета датирована 2005 годом и имеет брак — поворот штемпеля на 180 градусов. 

Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов: в чем ее особенность (ФОТО)

Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что гривна изготовлена из бронзы, а также она не реставрировалась. 

Пока что никто не сделал ставок на аукционе, но за лотом следит 46 человек, которых заинтересовало предложение. В комментариях к лоту поступают предложения купить монету, но по цене 8,5 тысяч гривен. 

Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 2

Отметим, что обычно изображения на двух сторонах монеты — строго параллельны, поскольку штемпеля в пресс устанавливаются и закрепляются в одном положении. Но иногда (чаще по невнимательности сотрудников или разболтанности крепления) штемпель поворачивается относительно нормального положения. Такой угол может достигать 180 градусов, как и с гривной в лоте. Таким образом оборотная и лицевая сторона монеты чеканятся относительно друг друга вверх ногами. 

Чтобы продемонстрировать наличие брака на монете, нумизматы фотографируют их у зеркала. 

Монету номиналом в одну гривну оценили в 350 долларов: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 3

Напомним, что перед тем как выставить монету на продажу или приобрести, следует установить ее реальную стоимость и ценность. Сделать это можно на специализированных форумах для нумизматов или в обсуждениях к лотам. Очень часто на аукционах продают монеты, изготовленные специально для заработка на коллекционерах. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что 50 копеек, датированные 2003 годом, продают за 2900 гривен. Монета особенна тем, что была отчеканена для специального годового набора, но в обиходе так и не встречалась. 


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Источник: https://violity.com/106459655-1-grivna-2005-povorot-180-brak-nbu
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