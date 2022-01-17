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Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов: чем она особенна (ФОТО)

Монеты в обиход не поступали

сегодня, 17:25
Автор:

Елизавета Черных
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На специализированном аукционе Violity появилось объявление о продаже украинских 50-копеек, датированных 2003 годом. Продавец оценил монету в более чем 100 долларов — 2900 гривен. Об этом пишет УНИАН. 

Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов: чем она особенна (ФОТО)

Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов - фото из открытых источников

Сам продавец отмечает, что монету изготовили из алюминиевой бронзы, она не имеет дефектов и ее реставрация не проводилась. 

Ценность 50 копеек в том, что они были отчеканены для наборов 2003 года, однако в обиход так и поступили. 

"Изготовлена для наборов 2003 года. Наборы так и не выпустили. В обиходе не была. Не мыта, не чищена. Фото сделано с увеличением", — сказано в описании лота. 

Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов: чем она особенна (ФОТО) - фото 2
Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов: чем она особенна (ФОТО) - фото 3

Отметим, что перед покупкой или продажей монеты рекомендуется убедиться в ее ценности и узнать реальную стоимость. Получить совет можно на специализированных форумах нумизматов. Часто на аукционах продают монеты, изготовленные с целью заработка на коллекционерах. 

Напомним, что накануне на аукционе продавались 10 копеек 2004 года, которые оценили в 29 тысяч гривен (более тысячи долларов). Ценной для нумизматов монету делает брак. Дело в том, что 10 копеек отчеканили на заготовке 1 копейки. Кроме того, дефекты на монете отсутствуют. 

Часто на электронных аукционах встречаются объявления о продаже памятных монет, например, которые были выпущены к годовщине Независимости Украины. Так, монету номиналом в 20 гривен продавали почти за 50 тысяч гривен, а монету в 50 гривен - за 45 тысяч. 

Ранее на портале "Комментарии" - В Украине за 30 тысяч гривен продают обычную на первый взгляд монету: как она выглядит. 


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/obychnuyu-50-kopeechnuyu-monetu-ocenili-v-100-v-chem-ee-osobennost-foto-novosti-ukraina-11673790.html
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