Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов: чем она особенна (ФОТО)

На специализированном аукционе Violity появилось объявление о продаже украинских 50-копеек, датированных 2003 годом. Продавец оценил монету в более чем 100 долларов — 2900 гривен. Об этом пишет УНИАН.

Монету номиналом в 50 копеек оценили в 100 долларов - фото из открытых источников

Сам продавец отмечает, что монету изготовили из алюминиевой бронзы, она не имеет дефектов и ее реставрация не проводилась.

Ценность 50 копеек в том, что они были отчеканены для наборов 2003 года, однако в обиход так и поступили.

"Изготовлена для наборов 2003 года. Наборы так и не выпустили. В обиходе не была. Не мыта, не чищена. Фото сделано с увеличением", — сказано в описании лота.

Отметим, что перед покупкой или продажей монеты рекомендуется убедиться в ее ценности и узнать реальную стоимость. Получить совет можно на специализированных форумах нумизматов. Часто на аукционах продают монеты, изготовленные с целью заработка на коллекционерах.

Напомним, что накануне на аукционе продавались 10 копеек 2004 года, которые оценили в 29 тысяч гривен (более тысячи долларов). Ценной для нумизматов монету делает брак. Дело в том, что 10 копеек отчеканили на заготовке 1 копейки. Кроме того, дефекты на монете отсутствуют.

Часто на электронных аукционах встречаются объявления о продаже памятных монет, например, которые были выпущены к годовщине Независимости Украины. Так, монету номиналом в 20 гривен продавали почти за 50 тысяч гривен, а монету в 50 гривен - за 45 тысяч.

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