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Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО)

Например, 50 копеек 1994 года продают за 11 тысяч гривен

сегодня, 21:03
Автор:

Елизавета Черных
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Украинцы активно продают различные монеты, за которые нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен. Жители Украины находят редкие и дорогостоящие монеты в копилках или даже получают со сдачей в магазинах. 

Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО)

Некоторые монеты можно продать в Украине за тысячи гривен - фото из открытых источников

Так, на профильном аукционе появилось объявление о продаже 25 копеек, которые продавец оценил в 22 тысячи гривен. Особенностью такой монеты является то, что она изготовлена с браком и имеет два реверса (оборотная сторона). 

Автор объявление отмечает, что монета изготовлена из латуни и имеет гладкий гурт (ребро). 

Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО) - фото 2

Также на аукцион выставлена монета, номинал которой 50 копеек. Она датирована 1994 годом и, по словам продавца, является пробным экземпляром, изготовленным ограниченным тиражом. Автор объявление оценил ее в более чем 11 тысяч гривен. 

Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО) - фото 3

За 45 тысяч гривен выставлена на продажу памятная монета Национального банка, которую выпустили к 30-летию Независимости Украины. Она имеет редкий номинал — 50 гривен — и изготовлена из серебра. Тираж монеты составил 500 штук. Также известно, что ее вес составляет 0,5 кг и она имеет гладкий гурт с углубленной надписью. Продавец отмечает, что состояние монеты — идеальное. 

Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО) - фото 4

Отметим, что прежде чем покупать или продавать монеты, необходимо узнать их реальную ценность, чтобы не оказаться обманутым. Это можно сделать на специализированных форумах нумизматов. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине продают металлическую гривну за 49 тысяч гривен. Она изготовлена из золота и введена в оборот в мае 2021 года. Известно, что монета является памятной, а также она была выпущена тиражом всего лишь 500 штук. Примечательно, что отчеканили гривну в 2010 году, что и указано на реверсе (обратной стороне). 


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Источник: https://violity.com/109044918-moneta-50-grn-2021-sriblo-500-g-999-30-rokiv-nezalezhnosti-ukrayini
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