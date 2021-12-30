Некоторые монеты можно продать в Украине за десятки тысяч гривен: как отличить редкие (ФОТО)

Украинцы активно продают различные монеты, за которые нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен. Жители Украины находят редкие и дорогостоящие монеты в копилках или даже получают со сдачей в магазинах.

Некоторые монеты можно продать в Украине за тысячи гривен - фото из открытых источников

Так, на профильном аукционе появилось объявление о продаже 25 копеек, которые продавец оценил в 22 тысячи гривен. Особенностью такой монеты является то, что она изготовлена с браком и имеет два реверса (оборотная сторона).

Автор объявление отмечает, что монета изготовлена из латуни и имеет гладкий гурт (ребро).

Также на аукцион выставлена монета, номинал которой 50 копеек. Она датирована 1994 годом и, по словам продавца, является пробным экземпляром, изготовленным ограниченным тиражом. Автор объявление оценил ее в более чем 11 тысяч гривен.

За 45 тысяч гривен выставлена на продажу памятная монета Национального банка, которую выпустили к 30-летию Независимости Украины. Она имеет редкий номинал — 50 гривен — и изготовлена из серебра. Тираж монеты составил 500 штук. Также известно, что ее вес составляет 0,5 кг и она имеет гладкий гурт с углубленной надписью. Продавец отмечает, что состояние монеты — идеальное.

Отметим, что прежде чем покупать или продавать монеты, необходимо узнать их реальную ценность, чтобы не оказаться обманутым. Это можно сделать на специализированных форумах нумизматов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине продают металлическую гривну за 49 тысяч гривен. Она изготовлена из золота и введена в оборот в мае 2021 года. Известно, что монета является памятной, а также она была выпущена тиражом всего лишь 500 штук. Примечательно, что отчеканили гривну в 2010 году, что и указано на реверсе (обратной стороне).

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