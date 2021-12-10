logo

BTC/USD

47508.06

ETH/USD

3973.74

LTC/USD

150.53

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета (ФОТО)

Монета была выпущена тиражом 500 штук

сегодня, 17:19
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

На профильном аукционе Violity выставлена на продажу одна гривна, которую продавец оценил в 49 тысяч гривен (больше 1800 долларов). Она изготовлена из золота и была введена в оборот 17 мая 2021 года. 

За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета (ФОТО)

За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета - фото из открытых источников

Известно, что монета является памятной, а также она была выпущена тиражом всего лишь 500 штук. Примечательно, что отчеканили гривну в 2010 году, что и указано на реверсе (обратной стороне). 

Продавец отмечает, что состояние монеты банковское и прилагает к ней сертификат НБУ. 

За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета (ФОТО) - фото 2

В самом Нацбанке отмечают, что золотая монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященная выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины — князю Киевскому Владимиру Великому. 

В свою очередь монета отличается от оборотной монеты Владимир Великий, поскольку изготовлена из золота 999,9 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, диаметр – 25,0 мм, группа монеты – гладкая. 

Пока что на аукционе никто не сделал ставок, но за лотом следят 59 человек, которым интересно это предложение. 

Отметим, что украинцы за десятки тысяч гривен продают и другие памятные монеты. Например, 100-гривневая монета была выпущена в 2013 году к 1025-летию Крещения Киевской Руси, теперь ее цена составляет 75 тысяч гривен. Памятная монета номиналом 250 гривен была выставлена на продажу за 190 тысяч гривен. Известно, что ее выпустили к годовщине Независимости Украины. 

Какие еще монеты нумизматы оценивают в сотни раз больше номинала — читайте в материале интернет-портала "Комментарии". 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://violity.com/109535313-1-grivna-vladimir-velikij
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!