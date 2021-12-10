На профильном аукционе Violity выставлена на продажу одна гривна, которую продавец оценил в 49 тысяч гривен (больше 1800 долларов). Она изготовлена из золота и была введена в оборот 17 мая 2021 года.

За одну гривну готовы заплатить десятки тысяч: как выглядит редкая монета - фото из открытых источников

Известно, что монета является памятной, а также она была выпущена тиражом всего лишь 500 штук. Примечательно, что отчеканили гривну в 2010 году, что и указано на реверсе (обратной стороне).

Продавец отмечает, что состояние монеты банковское и прилагает к ней сертификат НБУ.





В самом Нацбанке отмечают, что золотая монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященная выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины — князю Киевскому Владимиру Великому.

В свою очередь монета отличается от оборотной монеты Владимир Великий, поскольку изготовлена из золота 999,9 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, диаметр – 25,0 мм, группа монеты – гладкая.

Пока что на аукционе никто не сделал ставок, но за лотом следят 59 человек, которым интересно это предложение.

Отметим, что украинцы за десятки тысяч гривен продают и другие памятные монеты. Например, 100-гривневая монета была выпущена в 2013 году к 1025-летию Крещения Киевской Руси, теперь ее цена составляет 75 тысяч гривен. Памятная монета номиналом 250 гривен была выставлена на продажу за 190 тысяч гривен. Известно, что ее выпустили к годовщине Независимости Украины.

Какие еще монеты нумизматы оценивают в сотни раз больше номинала — читайте в материале интернет-портала "Комментарии".

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