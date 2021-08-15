Украинцу дали сдачу монетой, которая стоит 1000 гривен: может попасть к любому (ФОТО)

В одном из супермаркетов сети АТБ мужчине дали сдачу монетой номиналом в 1 гривну, датированную 1995 годом. На профильных аукционах ее можно продать за 1000 гривен. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Украинцу дали сдачу монетой, которая стоит 1000 гривен - фото из открытых источников

О своей находке обладатель монеты Николай Сичкар написал в Facebook. К слову, среди комментаторов нашлись те, кто также обнаружили монеты в одну гривну 1995 года выпуска в своих кошельках и копилках.

"Только что в АТБ", – поделился своей находкой мужчина.





В издании отмечают, что на электронных аукционах по продаже монет такую гривну продают за 1000 гривен. Ее считают редкой из-за года выпуска, указанного на ней. Кроме того, некоторые экземпляры монет можно продавать и гораздо дороже — около 16 тысяч гривен (если ребра не соответствуют году выпуска). Например, за гривну 1996-го (гурт 1995-го) заплатили 15,6 тысячи гривен.

Напомним, что согласно данным профильного портала Monety, монеты номиналом 50 копеек, которые были изготовлены в 1992 году, можно продать за несколько тысяч гривен. Дорогостоящий экземпляр монеты можно определить по гурту, реверсу и аверсу. Цена 50 копеек может варьироваться в пределах от 2500 до 3700 гривен. Такая монета должна иметь выпуклый щит со вдавленным трезубцем на нем. Известно, что такие 50 копеек были изготовлены на Луганском монетном дворе с помощью английских штемпелей. В результате ошибки в самом эскизе щит на монете — выпуклый, а трезубец — вдавлен.

Издание "Комментарии" также сообщало, что украинские нумизматы охотятся за монетами в 1 гривну, которые отчеканены в 1995-ом году. Их цена колеблется в пределах от 7 до 15 тысяч гривен. Роль играет состояние монеты. Такая металлическая гривна ценна, потому что отличается гладким ребром и редким годом чеканки.

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