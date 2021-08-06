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За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят дорогие монеты (ФОТО)

Дорогостоящий экземпляр монеты можно определить по гурту, реверсу и аверсу

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным профильного портала Monety, монеты номиналом 50 копеек, которые датированы 1992-м годом, можно продать за несколько тысяч гривен. Дорогостоящий экземпляр монеты можно определить по гурту, реверсу и аверсу. 

За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят дорогие монеты (ФОТО)

За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят редкие монеты - фото из открытых источников

Цена 50 копеек может варьироваться в пределах от 2500 до 3700 гривен. Такая монета должна иметь выпуклый щит со вдавленным трезубцем на нем. Известно, что такие 50 копеек были изготовлены на Луганском монетном дворе с помощью английских штемпелей. И в результате ошибки с самом эскизе, щит на монете — выпуклый, а трезубец — вдавлен. 

За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят дорогие монеты (ФОТО) - фото 2

Среди 50 копеек 1992 года также встречаются монеты, имеющие узкий средний зуб трезубца, а также восемь насечек на ребре. Их цена на профильных аукционах по продаже монет может стартовать от 900 гривен и доходить до 2000 гривен. 

За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят дорогие монеты (ФОТО) - фото 3

Среди более дешевых разновидностей монет номиналом 50 копеек, такие, которые имеют гурт с мелкой насечкой, толстый средний зуб трезубца, а также пять ягод, расположенный в грозди посредине. 

За 50 копеек готовы платить тысячи гривен: как выглядят дорогие монеты (ФОТО) - фото 4

На портале также напоминают о случая, когда на электронных аукционах по продаже монет, выставлены 50 копеек в "неродном металле", например, из бронзы или серебра. Такие монеты в обиходе не встречались вовсе. Существует мнение, что они могли быть изготовлены специально, чтобы заработать на нумизматах. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что нумизматы в Украине ищут монету номиналом 1 гривна, которая датированную 1995-м годом. Ее готовы приобретать от 7 до 15 тысяч гривен, в зависимости от состояния монеты. Такая гривна представляет ценность, поскольку отличается редким годом выпуска и гладким ребром. Также ищут монеты 1992-го года чеканки. 



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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/316-50-kopeek-1992-g-ukraina
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