В Украине одну гривну можно продать за тысячи гривен: как отличить дорогую монету (ФОТО)

Нумизматы в Украине ищут монету номиналом 1 гривна, которая датированную 1995-м годом. Ее готовы приобретать от 7 до 15 тысяч гривен, в зависимости от состояния монеты. Такая гривна представляет ценность, поскольку отличается редким годом выпуска и гладким ребром. Также ищут монеты 1992-го года чеканки, пишет OBOZREVATEL.

В Украине одну гривну можно продать за тысячи гривен - фото из открытых источников

Исходя из данных профильного аукциона по продаже монет, такую металлическую гривну 1992-го года, на которой сохранилось 95% рельефа, приобрели за более, чем 15 тысяч гривен. При этом заполучить монету хотели порядка 80 участников аукциона.

В описании к лоту сказано, что на монете сохранено более 95% первоначального рельефа, а также блеск. Продавец также отметил, что цвет на фото немного отличается от оригинального, несмотря на то, что выставлен баланс белого.

Металлическая гривна, датированная 1995-м годом, была куплена на аукционе за 7,7 тысячи гривен. В описании к лоту монету называют "редкой".

Напомним, что монеты номиналом 25 копеек, которые датированы 1992 годом, можно продавать за тысячи гривен. Так, на одном из профильных аукционов коллекцию таких монет оценили в 162 тысячи гривен. Ссылаясь на данные аукциона, в издании сообщают, что монеты, которые были отчеканены в 1992 году, считаются более ценными. Некоторые из них нумизматы покупают за тысячи долларов. Например, 25 копеек 1992-го года, имеющие брак производства, можно выставить на продажу за 28 тыс. грн. Копейка представляет ценность, поскольку при ее чеканке инструмент сместился.

К тому же, в Украине представляют ценность и бракованная мелочь, которую отчеканили с ошибками. К примеру, монета имеет две одинаковых стороны или на ней указаны различные годы выпуска.

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