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Главная Новости Бизнес финансы В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать (ФОТО)
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В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать (ФОТО)

На аукционах продают и целые коллекции монет

сегодня, 11:32
Автор:

Елизавета Черных

Монеты номиналом 25 копеек, которые датированы 1992 годом, можно продавать за тысячи гривен. Так, на одном из профильных аукционов коллекцию таких монет оценили в 162 тыс. грн, пишет OBOZREVATEL.

В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать (ФОТО)

В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать - фото из открытых источников

Ссылаясь на данные аукциона, в издании сообщают, что монеты, которые были отчеканены в 1992 году, считаются более ценными. Некоторые из них нумизматы покупают за тысячи долларов. Например, 25 копеек 1992-го года, имеющие брак производства, можно выставить на продажу за 28 тыс. грн. Копейка представляет ценность, поскольку при ее чеканке инструмент сместился. 

Продать на аукционах можно и целую коллекцию. Так, набор из 29 монет, датированных 1992-м годом и номиналом в 25 копеек продают за 163 тыс. грн. А коллекцию из 30 монет, отчеканенных в 1992-м году, номинал которых 10,25 и 50, оценивают в 50 тыс. грн. 

В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать (ФОТО) - фото 2

В Украине за некоторые монеты платят 160 тыс. грн: какие копейки искать (ФОТО) - фото 3

В издании также отмечают, что обсудить реальную стоимость монеты и узнать, действительно ли она представляет ценность, можно за специализированных форумах. Продают монеты зачастую на онлайн-аукционах. 

Ранее портал "Комментарии" также писал, что нумизматы в Украине ищут не только старые или редкие экземпляры монет. Ценность также представляет бракованная мелочь, отчеканенная с ошибками (например, с двумя одинаковыми сторонами, указанием разных годов выпуска). Их продают по цене гораздо выше номинала. К примеру, одну гривну готовы приобрести за тысячу долларов.

Исходя из данных одного из профильных аукционов по продаже монет, гривну 2011 года выпуска,  на ребре которой ошибочно указан 2012 год, продали за более, чем 27 тысяч гривен. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-nekotoryie-kopejki-gotovyi-zaplatit-162-tyis-grn-kak-vyiglyadyat-monetyi.htm?_ga=2.109431813.1684376341.1626767873-227395441.1620644266&_gl=1*1nrbid1*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*M
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