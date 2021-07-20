Нумизматы в Украине ищут не только старые или редкие экземпляры монет. Ценность также представляет бракованная мелочь, отчеканенная с ошибками (например, с двумя одинаковыми сторонами, указанием разных годов выпуска). Их продают по цене гораздо выше номинала. К примеру, одну гривну готовы приобрести за тысячу долларов, сообщает OBOZREVATEL.

Монету в 1 гривну можно продать за тысячу долларов: как выглядит - фото из открытых источников

Исходя из данных одного из профильных аукционов по продаже монет, гривну 2011 года выпуска, на ребре которой ошибочно указан 2012 год, продали за более, чем 27 тысяч гривен.





Например, монету номиналом 5 гривен, которая была изготовлена в 2019 году и имела два реверса, была продана за 16 000 гривен.

"5 грн, отпечатана с обеих сторон реверс-реверс (монета оригинал с обихода)", – сказано в объявлении.





Напомним, что одну копейку, которая датирована 1992-м годом, нумизматы могут приобрести в тысячи раз больше номинала. Цена монеты может варьироваться в пределах от 5 до 15 тысяч гривен, в зависимости от формы листьев и гравировки зерен на копейке.

Также известно, что нумизматы готовы приобрести украинские 50 копеек за более, чем 1 000 гривен. При этом они должны быть датированы 1992 или 1996 годом, и иметь отличия в виде тонкого трезубца, особой трапеции или мелкой насечки. Сообщается, что такие 50 являются редкими, поскольку были выпущены небольшим тиражом. Однако их может найти в своей копилке или кошельке любой украинец. Цена более дорогих монет составляет от 600 до 1000 гривен, при этом ребра 50 копеек должны быть с мелкой насечкой. Если насечка на гурте крупная, то стоимость такой монеты от 100 до 150 гривен.



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