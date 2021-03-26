Нумизматы готовы приобрести украинские 50 копеек за более, чем 1 000 гривен. При этом они должны быть датированы 1992 или 1996 годом, и иметь отличия в виде тонкого трезубца, особой трапеции или мелкой насечки. Такую информацию обнародовал профильный портал Monety, передает OBOZREVATEL.

В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят - фото из открытых источников

Сообщается, что такие 50 являются редкими, поскольку были выпущены небольшим тиражом. Однако их может найти в своей копилке или кошельке любой украинец. Цена более дорогих монет составляет от 600 до 1000 гривен, при этом ребра 50 копеек должны быть с мелкой насечкой. Если насечка на гурте крупная, то стоимость такой монеты от 100 до 150 гривен.





По данным источника, наиболее дорогие 50 копеек, датированы 1992 годом. Чтобы их отыскать, нужно обратить внимание на промежутки между листом и отростком, они должны быть в форме трапеций. 50 копеек с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 гривен. Если на ребрах семь крупных насечек, такая монета будет стоить 20-50 гривен, а если восемь средних насечек – цена увеличивается до 2000 гривен.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. В о время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети.













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