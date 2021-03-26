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В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят (ФОТО)

Такие монеты могут попасться любому

сегодня, 10:50
Автор:

Елизавета Черных

Нумизматы готовы приобрести украинские 50 копеек за более, чем 1 000 гривен. При этом они должны быть датированы 1992 или 1996 годом, и иметь отличия в виде тонкого трезубца, особой трапеции или мелкой насечки. Такую информацию обнародовал профильный портал Monety, передает OBOZREVATEL.

В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят (ФОТО)

В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят - фото из открытых источников

Сообщается, что такие 50 являются редкими, поскольку были выпущены небольшим тиражом. Однако их может найти в своей копилке или кошельке любой украинец. Цена более дорогих монет составляет от 600 до 1000 гривен, при этом ребра 50 копеек должны быть с мелкой насечкой. Если насечка на гурте крупная, то стоимость такой монеты от 100 до 150 гривен.

В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят (ФОТО) - фото 2

По данным источника, наиболее дорогие 50 копеек, датированы 1992 годом. Чтобы их отыскать, нужно обратить внимание на промежутки между листом и отростком, они должны быть в форме трапеций. 50 копеек с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 гривен. Если на ребрах семь крупных насечек, такая монета будет стоить 20-50 гривен, а если восемь средних насечек – цена увеличивается до 2000 гривен. 

В Украине за монету 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят (ФОТО) - фото 3

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Во время оценки стоимости монет главную роль играет не их "возраст", а редкость экземпляра. Также сообщается, что прежде чем продать или купить монету, стоит обратиться за помощью к специалистам. Это поможет не стать жертвой мошенников, которые нередко встречаются на просторах Сети. 





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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-monetu-v-50-kopeek-gotovyi-zaplatit-ot-1000-grn-kak-vyiglyadyat.htm?_ga=2.202516695.772149779.1616664730-1449650450.1615966888&_gl=1*zy02zb*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNjc0MTk
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