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В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек: в чем особенность монеты (ФОТО)

Монета изготовлена из нержавеющей стали и не имеет никаких дефектов

сегодня, 17:18
Автор:

Елизавета Черных
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На специализированном электронном аукционе Violity появилось объявление о продаже 10 копеек, датированных 2004 годом. Монету продают за 29 тысяч гривен (около 1 075 долларов). 

В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек: в чем особенность монеты (ФОТО)

В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек - фото из открытых источников

Главная особенность 10 копеек, которая делает их ценными для нумизматов, — монетный брак. Они отчеканены на заготовке для 1 копейки, подчеркивает автор объявления. 

"Штамп 10 копеек на заготовке 1 копейки", — сказано в описании лота. 

Монета изготовлена из нержавеющей стали и не имеет никаких дефектов. 

Пока что никто не сделал ставок, однако за лотом следят 67 человек, которые заинтересовались данным предложением. 

В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек: в чем особенность монеты (ФОТО) - фото 2
В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек: в чем особенность монеты (ФОТО) - фото 3

Отметим, что прежде чем купить или продать монету, необходимо убедиться, действительно ли копейка редкая и дорогостоящая. Сделать это можно на специализированных форумах, где эксперты оценят монеты и озвучат их реальную стоимость. Необходимо помнить, что часто монеты изготавливаются специально для заработка на нумизматах. 

Напомним, что на украинцы продают на аукционах множество монет — некоторые из них памятные, приобретенные в Национальном Банке, а некоторые люди получают просто со сдачей в супермаркете. Например, такая металлическая гривна 1996 года была выставлена на продажу за 22 тысячи гривен. 

Также продаются и старые советские монеты. За некоторые нумизматы готовы отдавать целое состояние. Так, 3 копейки 1937 года оценили в 14,5 тысяч долларов. Ее особенностью являлось то, что на ней использован штемпель монеты другого номинала

Ранее на портале "Комментарии" - Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты.


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Источник: https://violity.com/109980103-10-kop-na-zagotovke-1-kop-2004-g
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