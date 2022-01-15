В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек: в чем особенность монеты (ФОТО)

На специализированном электронном аукционе Violity появилось объявление о продаже 10 копеек, датированных 2004 годом. Монету продают за 29 тысяч гривен (около 1 075 долларов).

В Украине за 29 тысяч гривен продают 10 копеек - фото из открытых источников

Главная особенность 10 копеек, которая делает их ценными для нумизматов, — монетный брак. Они отчеканены на заготовке для 1 копейки, подчеркивает автор объявления.

"Штамп 10 копеек на заготовке 1 копейки", — сказано в описании лота.

Монета изготовлена из нержавеющей стали и не имеет никаких дефектов.

Пока что никто не сделал ставок, однако за лотом следят 67 человек, которые заинтересовались данным предложением.

Отметим, что прежде чем купить или продать монету, необходимо убедиться, действительно ли копейка редкая и дорогостоящая. Сделать это можно на специализированных форумах, где эксперты оценят монеты и озвучат их реальную стоимость. Необходимо помнить, что часто монеты изготавливаются специально для заработка на нумизматах.

Напомним, что на украинцы продают на аукционах множество монет — некоторые из них памятные, приобретенные в Национальном Банке, а некоторые люди получают просто со сдачей в супермаркете. Например, такая металлическая гривна 1996 года была выставлена на продажу за 22 тысячи гривен.

Также продаются и старые советские монеты. За некоторые нумизматы готовы отдавать целое состояние. Так, 3 копейки 1937 года оценили в 14,5 тысяч долларов. Ее особенностью являлось то, что на ней использован штемпель монеты другого номинала

Ранее на портале "Комментарии" - Необычной формы: как будут выглядеть новые памятные монеты.

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