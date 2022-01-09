Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен: в чем особенность (ФОТО)

В Украине продают монету номиналом 20 гривен за более чем 12 тысяч гривен. Она была введена в оборот в 2007 году и посвящена одной из первооснов жизни на Земле — воде. Соответствующее объявление появилось на одном из профильных аукционов по продаже монет.

Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что монета изготовлена из драгоценных металлов — золота и серебра. Ее реставрация с момента приобретения не проводилась. Однако на гурте 20 гривен есть окисления, которые привычны для состояния таких монет.

Известно, что монету "Чистая вода — источник жизни" изготовили тиражом всего в 3000 штук. Ее ввели в оборот 25 мая 2007 года.

На сайте Национального Банка Украины отмечается, что целью выпуска таких монет было привлечь внимание общества к бережному отношению к природным богатствам, в частности к рекам, морям и озерам.

Пока что на аукционе не сделали ни одной ставки, но за лотом уже следят восемь человек, которых заинтересовало данное предложение.





Кроме того, нумизматы "охотятся" и другие монеты, которые может найти в своем кошельке кто-угодно. Так, металлическая гривна продавалась за 22 тысячи гривен. Ее особенностью является гладкий гурт (отсутствие надписей на ребре).





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!