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Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен: в чем особенность (ФОТО)

Монету изготовили тиражом всего в 3000 штук

сегодня, 20:30
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине продают монету номиналом 20 гривен за более чем 12 тысяч гривен. Она была введена в оборот в 2007 году и посвящена одной из первооснов жизни на Земле — воде. Соответствующее объявление появилось на одном из профильных аукционов по продаже монет. 

Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен: в чем особенность (ФОТО)

Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен - фото из открытых источников

Автор объявления отметил, что монета изготовлена из драгоценных металлов — золота и серебра. Ее реставрация с момента приобретения не проводилась. Однако на гурте 20 гривен есть окисления, которые привычны для состояния таких монет. 

Известно, что монету "Чистая вода — источник жизни" изготовили тиражом всего в 3000 штук. Ее ввели в оборот 25 мая 2007 года. 

На сайте Национального Банка Украины отмечается, что целью выпуска таких монет было привлечь внимание общества к бережному отношению к природным богатствам, в частности к рекам, морям и озерам. 

Пока что на аукционе не сделали ни одной ставки, но за лотом уже следят восемь человек, которых заинтересовало данное предложение. 
Монету редкого номинала продают за 12 тысяч гривен: в чем особенность (ФОТО) - фото 2
Отметим, что памятные монеты часто выставляют на торги на электронных аукционах. Так, там можно найти объявления о продаже монеты номиналом в 250 гривен, выпущенной к 30-летию Независимости Украины, 20 гривен, выпуск которых приурочен к 10-й годовщине Независимости. Также за 45 тысяч гривен продавались и 50 гривен, посвященные 30-й годовщине провозглашения Независимости нашего государства. 

Кроме того, нумизматы "охотятся" и  другие монеты, которые может найти в своем кошельке кто-угодно. Так, металлическая гривна продавалась за 22 тысячи гривен. Ее особенностью является гладкий гурт (отсутствие надписей на ребре). 

Ранее "Комментарии" писали, что монеты времен СССР можно продавать за целое состояние. 


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Источник: https://violity.com/108583774-20-griven-2007-roku-chista-voda---dzherelo-zhittya-seriya-nshi-moneti
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