Монету в одну гривну продают за 22 тысячи: она может попасться любому (ФОТО)

На специализированном аукционе на продажу выставили металлическую гривну, датированную 1992 годом. Автор объявления оценил ее в 22 тысячи гривен. Недавно такую же монету украинец получил со сдачей в магазине. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Монету в одну гривну продают за 22 тысячи - фото из открытых источников

Продавец отметил, что гривна имеет гладкий гурт (надписи на ребре нет). Отмечается, что как раз ее отсутствие также свидетельствует о том, что монета — редкая и за ней могут охотиться нумизматы.

Журналисты добавляют, что цены на монеты формируется на рынке и зависит от различных факторов. Кроме редкости копеек, на образование стоимости влияет покупательная способность коллекционеров.

Известно, что за аукционом следят 162 человека, которым интересно предложение. Кроме того, была сделана 31 ставка.

Отметим, что перед продажей или покупкой монет, необходимо узнать, действительно ли копейка является редкой и дорогостоящей. Сделать это можно на специальных форумах нумизматов.

Напомним, что продавать можно и памятные монеты редкого номинала. Например, 50 гривен, выпущенные НБУ к 30-летию Независимости Украины продаются на аукционе за 45 тысяч гривен. Монету номиналом 20 гривен продавец оценил практически в 50 тысяч гривен. Ее особенность в том, что она изготавливалась из серебра 925 пробы.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что монеты времен СССР продают за целое состояние. Советские копейки продаются за десятки тысяч долларов. Например, три копейки 1937 года выставлялись на аукционе за 375 тысяч гривен. Известно, что на ней использован штемпель монеты другого номинала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!