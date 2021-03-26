Что делать, если поступают звонки от коллекторов или финучреждений с требованием вернуть кредит, который вы не оформляли? Как действовать, если вы стали жертвой мошенников, рассказали в "Блоге права", передает Finance.ua.

Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать - фото из открытых источников

Первым дело стоит выяснить полную информацию, касающуюся задолженности: дату оформления, кто является кредитором, сумму задолженности. Если есть возможность, то нужно ознакомиться с документами, которые есть в банке, и получить их копии. Это может быть заявление на получение кредита, паспортные данные, ИНН и так далее.

После того, как вам удалось узнать, кто является кредитором (банк, финучреждение), следует составить письмо и отправить в нужное ведомстве. В обращении следует объяснить ситуацию, рассказав, что вами не был оформлен кредит, соответственно, и денег вы не получали. Сообщается, что требуется в обязательном порядке потребовать копию электронной анкеты-заявки, копии документов, подтверждающих перечисление или выдачу средств. Если кредит передан в коллекторскую компанию - там вам должны предоставить договор переуступки задолженности.

Стоит помнить, что мошенничество является преступлением, поэтому согласно действующему законодательству, вы можете обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Источник сообщает, что правоохранители должны открыть производство, а когда сведения будут внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), стоит предоставить копию выписки об этом кредитору.

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