Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк и все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться. Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Реестр коллекторских компаний: сможет ли государство защитить украинцев от беспредела взыскателей долгов - фото из открытых источников

Насколько велика данная проблема в Украине? Реально ли установить надзор над коллекторами? Будет ли эффективным такой метод? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"От беспредела коллекторов страдает не только сам должник, а и много других людей, которые не имеют никакого отношения ник долгу, ни к данному человеку"

Адвокат, председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий считает, что необходимость такого закона назрела давно.

"Безнаказанность коллекторов привела к тому, что их деятельность ведется не только с нарушением законодательства, а и с игнорированием каких-либо морально-общественных норм. Если раньше коллекторы просто ограничивались телефонным запугиванием и террором самих должников, то теперь их арсенал намного шире: это и шантаж, распространение фейковой информации, террор родственников, коллег по работе, любых других знакомых должника, чьи телефоны и адреса раздобыли горе-кредиторы. От такого беспредела страдает не только сам должник, а и много других людей, которые не имеют никакого отношения ник долгу, ни к данному человеку", — подчеркивает Дмитрий Йовдий.

По его мнению, с помощью данного законопроекта государству удастся частично установить контроль над коллекторами, а также получить определенные рычаги влияния на нарушителей.

"Но, к сожалению, одного лишь законодательного урегулирования мало. Ведь коллекторские компании, вероятно, и далее будут действовать в виде виртуальных колл-центров, без определенного местонахождения. Выявить и задокументировать такую противоправную деятельность — задача не из легких для правоохранителей. Поэтому, в первую очередь, важно то, настроено ли всерьёз государство противостоять нарушителям и наводить порядок в этой сфере на уровне конкретных кейсов. Иначе данная законодательная инициатива, при всей ее положительности, останется просто декларацией", — резюмирует эксперт.

"Коллекторы должны помнить, что звонки, письма, это ни что иное, как попытка досудебного урегулирования спора"

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш также считает проблему коллекторских компаний перезревшей.

"Некоторые из них, не проверяя данных о должниках, достают людей круглосуточно. Вывешивают фотографии, унижают и запугивают. Так что принятый закон — важен и нужен. Но главное, чтобы он работал. Нужно помнить, что коллекторской деятельностью часто занимаются бывшие сотрудники правоохранительных органов. Имеющие связи с действующими сотрудниками. Поэтому регистрация и публичность таких компаний должна дать позитивный результат, — говорит Татьяна Матяш. — Коллекторы должны помнить, что звонки, письма, это ни что иное, как попытка досудебного урегулирования спора. Не выходит — идите в суд".

Контролировать деятельность таких компаний вполне реально, считает адвокат. Главное, что теперь будут прописаны четкие рамки.

"При выходе за дозволенные нормы поведения (постоянные звонки, запугивание родственников), можно говорить о вымогательстве или понуждении к выполнению гражданско-правового договора. А это уже – преступления, — подчеркивает эксперт. — Тут обязаны будут подключаться правоохранители. И вот тут вопрос: насколько они будут эффективны?"

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная рада отменила пленарные заседания из-за карантина.

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