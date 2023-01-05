Может ли государство национализировать депозиты в условиях острой нехватки финансов

Осенью прошлого года украинцы получили возможность покупать американские доллары по официальному курсу при условии их размещения на срочный депозит в банке. Вместе с тем предусмотрена обязательная обратная продажа купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции. В условиях увеличения расходов на ведение войны и полной зависимости Украины от внешней помощи существуют опасения по изъятию средств на депозитах, если это понадобится для победы над врагом.

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"Комментарии" поинтересовались у экспертов, какова вероятность национализации средств на счетах граждан.







Финансовый эксперт Вадим Сирота говорит: теоретически это возможно, и история знает подобные случаи. Так, во время финансового кризиса в 2013 году на Кипре средства вкладчиков были превращены в акционерный капитал обанкротившихся банков. В Украине проблемы с исполнением государственного бюджета могут стать предпосылкой "для такого откровенно неразумного решения".





"Когда будут колоссальные проблемы с обслуживанием дефицита бюджета, тогда теоретически этот сценарий может лечь на стол. Но его вероятность очень мала, она не превышает 4-5%, потому что фактически это будет откровенно грабительский акт. На такое и по политическим причинам, учитывая социальные последствия, никто не пойдет”, — заметил Вадим Сирота.





Финансовый эксперт Ярослав Жалило с ним согласен.

“Вероятность этого сводится к нулю. Это разрушительный шаг для банковской системы – шаг, разрушительный для всего”, — убежден он.





Какие меры могут предпринять власти, в условиях острого дефицита финансов





При значительном дефиците госбюджета правительству не обязательно национализировать депозиты.





“Если будет нехватка денег, государство может залезть в карманы граждан другим способом, например, прибегая к эмиссии денег. Также возможно обращение в доход государства депозитов тех людей, которые по решению суда признаны виновными, например в незаконном обогащении”, — говорит Ярослав Жалило.





Вадим Сирота считает, что большие риски для экономики могут принести ненадлежащий надзор за банковскими учреждениями, проблемы в банковском секторе, ошибочные бизнес-модели украинских банкиров.





“В банковской системе Украины очень много денег – более 400 млрд гривен свободной ликвидности, – объясняет он. – Они не двигаются в экономику, а находятся на счетах в НБУ как инвестиция в депозитные сертификаты. Отчасти это депозиты населения. Проблема не в том, что ими могут закрыть бюджетные "дыры", — для этого предпочтение будут отдавать печатному станку НБУ, — а в том, чтобы эти средства эффективно работали в экономике, чтобы банки могли генерировать прибыль и рассчитываться с вкладчиками".









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