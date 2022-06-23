На сколько вырастет курс доллара в Украине: какие решения может принять Нацбанк

Нацбанк потратил на фиксацию курса доллара на уровне 29,25 гривны за 1 доллар США с 24 февраля 8,5 млрд долларов. Текущий курс занижен, об этом говорится в презентации директора департамента монетарной политики НБУ Владимира Лепушинского.

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"По мере усиления способности валютного рынка к самосбалансированию возникает необходимость возвращения к плаванию обменного курса и постепенному снятию валютных ограничений. В настоящее время переход к плаванию и ослаблению валютных ограничений лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и международные резервы сохранится", — говорится в тексте.

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Богдан Слуцкий, финансово-экономический обозреватель , говорит, что фиксированный заниженный курс доллара, о котором идет речь, это 29,25 грн за доллар. А курс в других банках и обменниках — рыночный, и составляет около 35,5 гривен за доллар. В НБУ предприняли немало шагов для того, чтобы либерализовать рынок.

"Были сняты ограничения для банков на установление валютного курса (не более 10% от официального) и разрешено банкам продавать валюты (пока в пределах полученной валюты от клиентов). Такой шаг позволил создать конкурентные условия на рынке для граждан, поскольку до этого обменники на улицах были фактически монополистами и, пользуясь этим, постепенно ослабляли гривну. Что касается зафиксированного официального курса, то сейчас за ним (по формуле 29,25 1%) закупается критический импорт, и экспортеры продают по этому курсу свою выручку. Поскольку часто экспортеры не хотят завозить валюту в страну, поскольку не имеют большого желания продавать валюту по заниженному официальному курсу, то держат ее пока за границей ", — объясняет эксперт.

Учитывая эти причины, добавляет он, Нацбанк вынужден тратить резервы на финансирование импорта. Так, только за май золотовалютные резервы сократились на 7% до 25,1 млрд дол. Это некритический показатель, поскольку покрывает 5 месяцев импорта, но динамика к уменьшению уже вызывает опасения. Особенно, учитывая, что сегодняшний критический импорт — это 90% довоенного импорта.

По мнению Богдана Слуцкого, если сейчас отпустить официальный курс, то это во-первых может иметь определенные психологические последствия и мотивировать людей покупать валюту. Это будет способствовать удорожанию импортных товаров и услуг, поскольку сейчас они закупаются по курсу 29,25 грн за доллар 1%. А это будет способствовать росту инфляции.

Верховная Рада уже проголосовала за возврат пошлины, импортные сборы и НДС на импортные товары, поэтому уже с июля-августа стоимость зарубежных товаров и без отпуска официального курса подорожает примерно на 25%.

"НБУ также в своем июньском отчете по финансовой стабильности посоветовал правительству и Верховной Раде ввести еще дополнительные таможенные пошлины на некритический импорт, чтобы уравновесить платежный баланс. Кроме того, до конца года ожидается от международных партнеров в виде льготных кредитов и грантовых средств около 30 млрд долларов. Это должно помочь обеспечить платежеспособность госбюджета и несколько пополнить валютные резервы. Итак, что имеем по состоянию на данный момент: НБУ постепенно двигается в сторону отмены ограничений и либерализации. Однако это делается достаточно постепенно. Не думаю, что Нацбанк отпустит официальный курс в ближайшее время, однако, по всей вероятности, может повысить его отметку с 29,25 до условных 31-32 грн за доллар, чтобы мотивировать экспортеров более активно завозить выручку в страну, но при этом оставить за собой право контролировать ситуацию", — отмечает обозреватель.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, отмечает, что возврат к рыночному ценообразованию курса валют будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы можно было защитить критические потребности Украины. Например, возвращены налоги на импорт.

"После снижения темпов роста импорта в страну правители придут к решению об отказе от фиксированного курса гривни по отношению к доллару. Отметим, что с начала войны курс зафиксирован на уровне 29,25 гривны за доллар США. Решение отпустить гривну в свободную конвертацию будет принято, поскольку власть страны пытается сохранить формальные рамки достаточности золотовалютных резервов (ЗВР), чтобы не объявлять дефолт. Если не отпустить гривну, то нужно будет и дальше тратить ЗВР на курсовую стабильность. А кроме валютного рынка, стране еще нужно покрывать ранее взятые долговые обязательства, иначе придется объявлять дефолт. Выходит, что высокий курс доллара менее критичен властям, как вероятность объявления дефолта", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, для населения рост курса валюты будет критическим только с точки зрения покупки импортных товаров, ведь и запасы, и новые поставки будут дорожать.

Если цены на отопление и энергоресурсы в целом не станут критично высокими, поскольку Украина уже остановила экспорт газа за границу, чтобы накопить достаточный уровень на отопительный сезон. 13 июня Кабинет Министров Украины запретил экспорт добываемого на украинских месторождениях мазута, угля и газа, установив на указанные группы товаров нулевые квоты.

То продукты питания увеличатся в цене значительно, потому что из-за дорогого доллара и евро покупать топливо для автомобилей нужно будет еще на 40-50% выше текущих цен.

"Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, тогда гривня укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту – гривна ослабляется. Исходя из оценок, что ВВП Украины упадет на 45%-50%, мы можем ожидать, что после принятия решения о рыночном ценообразовании гривна упадет на 45-50%. Если сейчас курс 29,25 за доллар, то составит около 42-45 гривен за доллар. На наличном рынке, у спекулянтов, курс продажи доллара будет еще выше. А вот будут покупать валюту у населения по заниженному курсу. Это станет еще одним периодом наживы для занимающихся валютными спекуляциями. Выходит, что заработать на падении гривны смогут те, кто давно этим занимается", – добавляет Александр Болтян.

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