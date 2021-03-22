Нацбанк обновил курс валют: евро перешагнул отметку в 33 гривны

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривны к доллару на 23 марта на уровне 27,69 грн за
доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,01 грн за
евро. Об этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Евро. Фото: pixabay.com
Официальный курс доллара за последний
банковский день упал на 3 копейки – сегодня он был на уровне 27,72 грн за долл.
Официальный евро в течение банковского дня подорожал на 6 копеек – с 32,95 грн
за евро.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 23 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 944,37 грн за
унцию, что на 158,97 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне
709,37 грн за унцию – на 15,78 грн меньше, чем на 22 марта. Стоимость платины во
вторник будет на уровне 32 556,15 грн за унцию, что на 192,86 грн меньше, чем сегодня.
Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер
понедельника составляет 57 111,8 долл. за монету.
Напомним, аналитик финансовой компании
"Альпари" Максим Пархоменко обращает внимание на то, что на прошлой неделе курс
доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка
на 0,1-0,2%.
Так, в течение прошлой недели официальный
курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 до 27,68 грн (-0,1%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это
же время снизились с 27,73/27,75 до 27,69/27,70 (-0,2%). Средние курсы
покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,66/27,84 до
27,61/27,79 (-0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей
сократился с 0,7% до 0,6%.
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