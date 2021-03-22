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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил курс валют: евро перешагнул отметку в 33 гривны
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Нацбанк обновил курс валют: евро перешагнул отметку в 33 гривны

Курс доллара на завтра незначительно снизился

сегодня, 20:08
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 23 марта на уровне 27,69 грн за доллар. В то же время курс евро на вторник установлен на уровне 33,01 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк обновил курс валют: евро перешагнул отметку в 33 гривны

Евро. Фото: pixabay.com

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 3 копейки – сегодня он был на уровне 27,72 грн за долл. Официальный евро в течение банковского дня подорожал на 6 копеек – с 32,95 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 23 марта. Стоимость золота установлена на уровне 47 944,37 грн за унцию, что на 158,97 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 709,37 грн за унцию – на 15,78 грн меньше, чем на 22 марта. Стоимость платины во вторник будет на уровне 32 556,15 грн за унцию, что на 192,86 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 57 111,8 долл. за монету.

Напомним, аналитик финансовой компании "Альпари" Максим Пархоменко обращает внимание на то, что на прошлой неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, в течение прошлой недели официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 до 27,68 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,73/27,75 до 27,69/27,70 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,66/27,84 до 27,61/27,79 (-0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,7% до 0,6%.


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