Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов: что будет с гривней после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 13 июля на уровне 26,95 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,40 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,93 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 14 копеек – по состоянию на 10 июля курс был установлен на уровне 30,54 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 13 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 734,05 грн за унцию, что на 66,02 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 504,11 грн за унцию – на 3,49 грн меньше, чем на 10 июля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 22 492,89 грн за унцию, что на 595,85 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 9207,4 долл.

Напомним, по данным различных СМИ, ежемесячный заработок председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева достигал от 1,4 до 28,5 млн грн в месяц. В начале мая он заявил, что за апрель этого года его зарплата составляла около 47 тыс. грн (после принятия Верховной Радой соответствующего закона, установившего "потолок" для зарплат на время карантина). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно того, как найти "золотую середину" между необходимостью высоких зарплат топ-менеджеров, риском их коррумпированности в случае, если они будут получать недостаточно, чтобы избежать соблазнов, и недовольством обнищавшего населения касательно зарплат "небожителей"

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