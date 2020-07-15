kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9230.68

ETH/USD

239.67

LTC/USD

43.42

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

31.16

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 16 июля
commentss НОВОСТИ Все новости

Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 16 июля

Официальные курсы валют и ценных металлов в Украине выросли в течение последнего банковского дня

сегодня, 17:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 16 июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 16 июля на уровне 27,12 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,03 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,14 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 16 копеек – по состоянию на 15 июля курс был установлен на уровне 30,87 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 989,93 грн за унцию, что на 144,75 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 522,58 грн за унцию – на 5,52 грн больше, чем на 15 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 22 781,86 грн за унцию, что на 343,33 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9244,4 долл.

Напомним, согласно данным Совета бизнес-омбудсмена, львиная доля жалоб представителей отечественного бизнеса касается неправомерных действий налоговиков и правоохранителей – 58% и 11% обращений соответственно. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с помощью каких методов чаще всего "прессуют" предпринимателей, а также, как сделать, чтобы правоохранительные и контролирующие органы перестали использовать представителей бизнеса в качестве объектов для незаконного обогащения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!