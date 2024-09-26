Национальный кэшбек: сколько компаний с собственниками из РФ принимают участие в программе

По данным "Опендатабот", по состоянию на 13 сентября 2024 года к программе "Национальный кэшбек" присоединились более 1000 компаний и 167 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Однако среди участников программы выявлено несколько бизнесов, имеющих или тех, кто имел связи с Россией.



Программа "Национальный кэшбэк". Фото из открытых источников

Программа "Национальный кэшбэк" направлена на поддержку украинского бизнеса, стимулируя потребителей покупать товары украинского производства и получать 10% возврата средств за покупки.

Как указывает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний "Опендатабот", три компании из перечня участников имели российских владельцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Все они сменили владельцев и больше не имеют российского следа. Речь идет о компаниях из Полтавской, Черкасской и Одесской областей. В частности, владелец бизнеса из Одесской области получил украинское гражданство после начала войны.

Однако одна участвующая в программе компания до сих пор принадлежит гражданину России. Это ООО "Эмбавуд Украина", которое занимается производством мебели и зарегистрировано в Самборе Львовской области. В прошлом году доход компании превысил 180 миллионов гривен, а чистая прибыль составила более 10 миллионов. Компания также активно участвует в государственных тендерах, выиграв два на сумму более 914 тысяч гривен.

Программа "Национальный кэшбек" направлена на стимулирование покупки товаров украинского производства, однако участие компании с российскими связями вызывает вопрос о прозрачности и этичности ее работы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда украинцы смогут получить 10% возврата средств за покупки через программу "Национальный кэшбек"

Также "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о программе кэшбека на украинские товары.



