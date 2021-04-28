НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины

Стало известно, какие украинские банки получили самый высокий доход и убытки за первый квартал 2021 года. Данную информацию опубликовал на своем сайте Нацбанк Украины.

Названы наиболее прибыльные и убыточные банки. Фото: plglaw.ua

Самым прибыльным банком оказался ПриватБанк. Компания задекларировала 2,129 миллиарда гривен чистой прибыли. На втором месте оказался Райффайзен Банк Аваль с прибылью 1,47 миллиарда гривен. Третью позицию занял ПУМБ. Банковское учреждение задекларировало 1,18 миллиарда гривен прибыли.

С наибольшими убытками квартал закрыл Правэкс-Банк. Компания потеряла 35,966 миллиона гривен. Немного меньше убытков в БТА Банке — минус 11,5 миллиона гривен. Убыточным стал и Украинский банк реконструкции и развития. Учреждение потеряло 9,18 миллиона гривен.

Национальный банк отметил, что за первый квартал 2021 прибыль принесли 65 из 73 банков, работающих на территории Украины.

Напомним, что в Украине начали действовать новые правила Нацбанка об установлении дополнительных требований к договорам. Так финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную информацию о сделках, которые подписывают с клиентами. Отныне в договорах о депозите будет указано конкретную дату возврата вклада и информацию, имеет ли банк право продлить его срок действия. Если человек берет кредит, она сразу будет видеть перечень и цену дополнительных услуг, а также условия, при которых можно изменить процентную ставку или другие платежи. Подробнее о новых правилах можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, как мошенники в Украине воруют PIN-коды банковских карт. Оказывается, аферисты выслеживают PIN-коды банковских карт рядом с банкоматами с помощью камер. Детали читайте здесь.

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