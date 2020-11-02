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Главная Новости Бизнес финансы НБУ обновил курс валют: что будет с долларом 3 ноября
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НБУ обновил курс валют: что будет с долларом 3 ноября

Курс доллара резко подскочил

сегодня, 19:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 3 ноября на уровне 28,58 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 33,29 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ обновил курс валют: что будет с долларом 3 ноября

Доллар и гривна. Фото: 24 канал

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 13 копеек – сегодня он был на уровне 28,45 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 4 копейки – по состоянию на 2 ноября курс был установлен на уровне 33,25 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 3 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 54 046,74 грн за унцию, что на 330,4 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 688,24 грн за унцию – на 13,3 грн больше, чем на 2 ноября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 24 481,37 грн за унцию, что на 137,53 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 13 500 долл.

Напомним, государство избавляется от спиртовой монополии и соответствующих активов. На аукционные торги выставили десять спиртзаводов.


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