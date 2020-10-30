НБУ обновил курс валют: что будет с долларом в ноябре

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 2 ноября на уровне 28,45 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 33,25 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,44 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 5 копеек – по состоянию на 30 октября курс был установлен на уровне 33,30грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 2 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 53 716,34 грн за унцию, что на 671,8 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 674,94 грн за унцию – на 23,83 грн больше, чем на 30 октября. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 24 343,84 грн за унцию, что на 32,9 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 13 568 долл.

Напомним, Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц на 100 тыс. грн. Но не стоит думать, что наш кредитор озабочен слишком низкой суммой возмещения и именно поэтому предлагает ее поднять. Все как раз наоборот – в МВФ опасаются, что Украина может увеличить эту сумму еще больше. О том, насколько адекватны нынешние 200 тыс. грн и назрела ли необходимость пересматривать размер возмещения, "Комментарии" побеседовали с экспертами.

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