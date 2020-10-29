Триста тысяч: в МВФ озвучили рекомендованную сумму гарантирования вклада физлиц

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц на 100 тыс. грн. Но не стоит думать, что наш кредитор озабочен слишком низкой суммой возмещения и именно поэтому предлагает ее поднять. Все как раз наоборот – в МВФ опасаются, что Украина может увеличить эту сумму еще больше.



О том, насколько адекватны нынешние 200 тыс. грн и назрела ли необходимость пересматривать размер возмещения, "Комментарии" побеседовали с экспертами.

Если в долларах, то маловато будет

О совете МВФ повысить граничный размер возмещения до 300 тысяч грн страна узнала из заявления заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрея Оленчика.

По его мнению, повышение граничной суммы возмещения с 200 до 300 тысяч ничего не меняет: этого крайне мало и они хотели бы "опираться" хотя бы на 600 тыс. грн.

Среди украинских экспертов единодушного мнения по этому поводу нет.

Так, аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер приводит в пример опыт других стран: в США размер гарантии составляет 250 тыс. долларов, в ЕС – 100 тыс. евро, а, например, Беларусь гарантирует вкладчикам все 100%.

"Понятно, что определяя сумму, для начала нужно проанализировать ситуацию в стране, где лицензий лишаются даже с виду абсолютно надежные банки, – говорит Родлер. – Так что от потери своих средств не застрахован никто. Увеличить гарантии важно, как минимум, чтобы повысить доверие к банковской системе, ведь по разным данным более половины украинцев не хранят свои сбережения в банках. "Длинные деньги" нужны экономике для обеспечения стабильности финансовых организаций, которые получат больше возможностей для кредитования. Но, принимая решение, нужно учесть важный момент: гарантии должны обеспечиваться за счет отчислений банков, а не средствами налогоплательщиков из бюджета".

Сторонники повышения суммы возмещения не только приводят в пример другие страны, но и призывают пересчитать сумму в долларах.

"Сумму гарантирования поднимать однозначно нужно, – отметила вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло в беседе с "Комментариями". – Если в 2012-м году при курсе доллара 8 грн сумма гарантирования была эквивалентна 25 тыс. долларов, то при курсе 28 – это чуть больше 7 тыс. долларов. Это настолько мало, что теряется смысл фонда гарантирования, и рост этой суммы на 100 тыс. грн действительно ничего не решит. В ФГВФЛ давно говорят о повышении суммы до 600 тыс. грн – они даже проводили расчеты и решили, что это возможно после реструктуризации долговых обязательств".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается: простая математика говорит о том, что для соблюдения паритета сумма возмещения сегодня должна быть не менее 700 тыс. грн. Это дало бы банкам шанс нормально работать.

В то же время аналитик Алексей Кущ отмечает, что наша бивалютная экономика уже проявляется даже при обсуждении суммы гарантирования вкладов, когда ее начинают пересчитывать в эквиваленте. По мнению эксперта, такой подход неверен, и при определении суммы гарантирования следует исходить из рисков (вероятность банкротства в случае полномасштабного банковского кризиса, который предполагает отток вкладов более 30 дней) и потенциальных возможностей для компенсации.

Повышение нужно не вкладчикам, а банкам

По мнению Алексея Куща, если начнется отток вкладов, масштабы кризиса будут больше, чем в 2014 году. Дело в том, поясняет эксперт, что изменилась структура депозитов: порядка 40% из них составляют депозиты до востребования – "летучий" ресурс, который уходит из банков в первые дни кризиса. И, учитывая, что рынок депозитов составляет 500 млрд грн, с точки зрения абсолютных цифр потенциала ФГВФЛ гарантировать все эти вклады не хватит.

С другой стороны, продолжает аналитик, около 60% всего украинского рынка депозитов приходится на четыре государственных банка. То есть возмещение порядка 300 млрд грн из общих 500 млрд грн фактически гарантируется государством. Оставшиеся 200 млрд грн депозитов лежат в частных банках, из которых более половины – это банки с иностранным капиталом. Как показала практика, они в случае кризиса не оставляют своих вкладчиков у "разбитого корыта". А наиболее рисковыми являются частные банки с украинским капиталом, на которые приходится менее 20% рынка, и с этой точки зрения потенциал для повышения суммы гарантии по вкладам физлиц есть.

"Здесь возникает вопрос, насколько повышать, и как только этот вопрос звучит, подключается банковское лобби, – считает Кущ. – Между тем, если рассмотреть этот вопрос более детально, мы увидим, что населению повышение суммы гарантии в общем-то и не нужно. Начнем с того, что в Украине депозитами на сумму более 500 тыс. грн владеют менее 1% украинцев. К тому же, очевидно, что для человека нет никакой проблемы "разбросать" даже 1 млн грн по пяти разным банкам, и весь этот миллион попадет под гарантии. Повышение суммы гарантии выгодно лишь самим банкам, поскольку, как показывает практика, чем выше сумма гарантирования, тем халатнее руководство банка относится к его работе. Больше всего банк опасается гнева своих вкладчиков, а если его менеджмент знает, что опасаться нечего и государство в случае чего подстрахует, он может ввязываться в рисковые операции".

С коллегой соглашается экономист Владислав Банков, по мнению которого государство вообще не должно нести обязательства по вкладам, поскольку в реальности оно залезает в карман к каждому из нас, чтобы возместить убытки, нанесенные проворовавшимися банкирами.

"Ответственность перед вкладчиками должна ограничиваться размером сформированного фонда, но, к сожалению, наше государство и правоохранительная система играют на стороне финансистов-шулеров, зачастую помогая им избегать ответственности, – считает Банков. – Больше отчислений в ФГВФЛ – больше гарантированная сумма, а любой другой путь является популизмом".

Какое дело до этого МВФ

Вопрос о том, какое дело до всей этой "кухни" нашему кредитору, является риторическим: пора уже привыкнуть, что МВФ есть дело до всего, что происходит в нашей стране с финансами.

Правда, из рекомендации Фонда эксперты сделали противоположные выводы. Так, например, Галина Хейло видит в совете МВФ плюс: по ее мнению он означает, что эксперты фонда не видят рисков нового "банкопада".

К противоположному мнению пришел Алексей Кущ, который уверен: совет МВФ является предостережением, чтобы сумму возмещения "нечаянно" не подняли еще выше.

"В МВФ могут сколько угодно рассказывать о колоссальных успехах "имени Гонтаревой", но если мы посмотрим на показатели конкурентоспособности страны, рассчитанные Всемирным экономическим форумом, то увидим, что самые низкие оценки наша страна получила в категориях управления финансами и качества банковской системы, – напоминает Алексей Кущ. – Сегодня уже понятно, что мировая банковская система в условиях пандемии оказалась слишком неустойчива, и большая часть банков во всем мире не сможет выжить без поддержки своих Центробанков. Но в Украине МВФ такую поддержку запретил. То есть, в то время, как Европейский центральный банк будет помогать европейским банкам, Центральный банк Китая – китайским банкам, ФРС – американским банкам, украинским банкам никто помогать не будет. В МВФ ожидают ухудшения ситуации и не хотят, чтобы государство тратило лишние деньги".

Если в другой стране позиция МВФ не имела бы никакого значения, то в "заповеднике проворовавшихся чиновников" специалисты Фонда реально оценивают риски для бюджета и финансовой системы именно в контексте взаимодействия коррумпированной власти и банкиров-мошенников, считает Владислав Банков. Отсюда и озвученное ограничение.

"На мой взгляд, уровень рисков вкладчиков можно было бы снизить, предложив дополнительное добровольное страхование по вкладам, – говорит Банков. – Это, кстати, снимет вопросы к государству по выплатам обанкротившихся банков. И важно понимать: чем выше гарантии, тем ниже доходность по вкладам, и по-другому быть не может".

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