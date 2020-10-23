НБУ обновил курс валют: что будет с гривной после выборов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 26 октября на уровне 28,29 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 33,55 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 3 копейки – сегодня он был на уровне 28,26 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 14 копеек – по состоянию на 23 октября курс был установлен на уровне 33,41 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 26 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 133,04 грн за унцию, что на 257,41 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 702,56 грн за унцию – на 6,76 грн больше, чем на 23 октября. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 25 703,03 грн за унцию, что на 1151,77 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 12 965 долл.

Напомним, отсутствие траншей МВФ может замедлить восстановление экономики и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания в Украине. Об этом заявил глава Национального банка (НБУ) Кирилл Шевченко. При этом он выразил надежду, что транш мы можем получить до конца года. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие шансы на получения транша МВФ и так ли он важен, как говорят в НБУ.

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