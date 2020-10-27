НБУ обновил курс валют: что происходит с долларом в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 28 октября на уровне 28,37 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на среду установлен на уровне 33,56 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,33 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 7 копеек – по состоянию на 27 октября курс был установлен на уровне 33,49 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 28 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 026,92 грн за унцию, что на 104,18 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 689,89 грн за унцию – на 1,68 грн больше, чем на 27 октября. Стоимость платины в среду будет на уровне 24 937,53 грн за унцию, что на 7,94 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 13 384 долл.

Напомним, в НБУ озвучили актуальные ставки по ипотеке для украинцев.

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