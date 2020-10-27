В НБУ озвучили актуальные ставки по ипотеке для украинцев

В Украине за последний год значительно снизились ставки по кредитам на жилье. В прошлом месяце процент на ипотеку также опустился. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью LIGA.net.

Так, средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Пока что центробанк не говорит о 10%. В большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год, поясняет замглавы НБУ.

"Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года", — отмечает Рожкова.

По ее словам, ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы. Также замглавы Нацбанка добавила, что среди изменений ближайшего времени – возможность банков учитывать доходы всей семьи при выдаче ипотеки.

Напомним, Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю председателя правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу. "Комментарии" вместе с экспертами рассказали, к чему может привести внутреннее противостояние между топ-менеджментом Нацбанка. А также в том, несет ли это риски для курса национальной валюты и для дальнейших переговоров с международными кредиторами.

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