В НБУ озвучили актуальные ставки по ипотеке для украинцев

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Таисия Ерохина
В Украине за
последний год значительно снизились ставки по кредитам на жилье. В прошлом
месяце процент на ипотеку также опустился. Об этом заявила
первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в
интервью LIGA.net.
Так, средняя
ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Пока что центробанк
не говорит о 10%. В большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый
год, поясняет замглавы НБУ.
По ее словам, ипотека
однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают
законодательные пробелы. Также замглавы Нацбанка добавила, что среди изменений
ближайшего времени – возможность банков учитывать доходы всей семьи при выдаче
ипотеки.
Напомним, Совет Национального
банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю
председателя правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию
Сологубу. "Комментарии" вместе с экспертами рассказали, к чему может
привести внутреннее противостояние между топ-менеджментом
Нацбанка. А также в том, несет ли это риски для курса национальной валюты и
для дальнейших переговоров с международными кредиторами.
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