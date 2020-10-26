НБУ обновил курс валют: доллар дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 27 октября на уровне 28,33 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 33,49 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,29 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 6 копеек – по состоянию на 26 октября курс был установлен на уровне 33,55 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 27 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 922,74 грн за унцию, что на 210,3 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 688,21 грн за унцию – на 14,35 грн меньше, чем на 26 октября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 24 929,59 грн за унцию, что на 773,44 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 12 893 долл.

Напомним, после того, как система онлайн-платежей PayPal объявила о запуске расчетов криптовалютами, стоимость Bitcoin резко подскочила.

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