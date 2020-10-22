НБУ обновил курс валют: гривна уверенно укрепляется

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 23 октября на уровне 28,26 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 33,41 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,27 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 12 копеек – по состоянию на 22 октября курс был установлен на уровне 33,53 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 23 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 875,63 грн за унцию, что на 447,76 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 695,8 грн за унцию – на 13,17 грн меньше, чем на 22 октября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 24 551,26 грн за унцию, что на 608,94 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 12 916,7 долл.

Напомним, PayPal добавит возможность совершать покупки за криптовалюту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!