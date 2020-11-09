НБУ обновил курс валют и металлов: в Украине рекордно подешевело золото

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 10 ноября на уровне 28,11 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 33,39 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Золото.Фото: Pics-xl / shutterstock.com

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 3 копейки – сегодня он был на уровне 28,14 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел также на 3 копейки – по состоянию на 9 ноября курс был установлен на уровне 33,42 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 10 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 53 236,06 грн за унцию, что на 1783,73 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 689,83 грн за унцию – на 32,56 грн меньше, чем на 9 ноября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 24 695,48 грн за унцию, что на 781,9 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 15 113 долл.

Напомним, во время прямого эфира на странице Kyiv School of Economics, первый заместитель главы Национального Банка Украины Екатерина Рожкова ответила на вопрос, в какой валюте лучше всего хранить сбережения украинцам.

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