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Главная Новости Бизнес финансы В какой валюте хранить сбережения, - представитель НБУ
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В какой валюте хранить сбережения, - представитель НБУ

Доходность гривневых депозитов гораздо выше от депозитов в иностранной валюте

сегодня, 19:10
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня во время прямого эфира на странице Kyiv School of Economics, первый заместитель главы Национального Банка Украины Екатерина Рожкова ответила на вопрос, в какой валюте лучше всего хранить сбережения украинцам. Она также отметила, что, как представитель НБУ, не может давать никаких инвестиционных советов гражданам, и люди должны сами определяться, куда они хотят инвестировать средства. 

В какой валюте хранить сбережения, - представитель НБУ

Фото: 112 Украина

"Главное для людей — уберечь сбережения от инфляции, и если есть такая возможность, то как-то на этих сбережениях заработать какой-то процент. Поэтому нужно всегда смотреть на эти две вещи и определяться для себя. Сегодня доходность гривневых депозитов гораздо выше от депозитов в иностранной валюте, инфляция у нас сегодня низкая, и доходность гривневых депозитов значительно превышает уровень инфляции", — сказала замглавы НБУ.

Екатерина Рожкова также рассказала, что лично она хранит сбережения в иностранной валюте и называет это "исторической вещью",так как все денежные средства замглавы были заработаны во время ее работы в коммерческих банках. При этом объемы ее сбережений в иностранной валюте не увеличиваются, а наоборот только уменьшаются. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, НБУ обновил курс валют. 


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