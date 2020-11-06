В какой валюте хранить сбережения, - представитель НБУ

Язык
BTC/USD
15487.82
ETH/USD
442.95
LTC/USD
61.47
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.67
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Сегодня во время прямого эфира на странице Kyiv School of Economics, первый заместитель главы Национального Банка Украины Екатерина Рожкова ответила на вопрос, в какой валюте лучше всего хранить сбережения украинцам. Она также отметила, что, как представитель НБУ, не может давать никаких инвестиционных советов гражданам, и люди должны сами определяться, куда они хотят инвестировать средства.
Фото: 112 Украина
Екатерина Рожкова также рассказала, что лично она хранит сбережения в иностранной валюте и называет это "исторической вещью",так как все денежные средства замглавы были заработаны во время ее работы в коммерческих банках. При этом объемы ее сбережений в иностранной валюте не увеличиваются, а наоборот только уменьшаются.
Как сообщали "Комментарии" ранее, НБУ обновил курс валют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости