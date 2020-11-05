НБУ обновил курс валют: курс доллара продолжает снижаться

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 6 ноября на уровне 28,36 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 33,58 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 15 копеек – сегодня он был на уровне 28,51 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 16 копеек – по состоянию на 5 ноября курс был установлен на уровне 33,42 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 54 703,67 грн за унцию, что на 315,83 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 704,53 грн за унцию – на 16,4 грн больше, чем на 5 ноября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25 326,77 грн за унцию, что на 430,97 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 14 812 долл.

Напомним, сегодня Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2021 год.

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