НБУ обновил курс валют: каким будет курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 30 октября на уровне 28,44 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 33,30 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,40 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку – по состоянию на 29 октября курс был установлен на уровне 33,31 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 30 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 044,54 грн за унцию, что на 336,59 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 651,11 грн за унцию – на 14,13 грн меньше, чем на 29 октября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 24 376,74 грн за унцию, что на 50,01 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 13 432 долл.

Напомним, Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физических лиц на 100 тыс. грн. Но не стоит думать, что наш кредитор озабочен слишком низкой суммой возмещения и именно поэтому предлагает ее поднять. Все как раз наоборот – в МВФ опасаются, что Украина может увеличить эту сумму еще больше. О том, насколько адекватны нынешние 200 тыс. грн и назрела ли необходимость пересматривать размер возмещения, "Комментарии" побеседовали с экспертами.

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