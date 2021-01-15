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Главная Новости Бизнес финансы НБУ обновил курс валют: курс доллара незначительно снизился
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НБУ обновил курс валют: курс доллара незначительно снизился

За последний банковский день официальный евро подорожал на 2 копеек

сегодня, 16:57
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 16 января на уровне 28,05 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на субботу установлен на уровне 34,01 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ обновил курс валют: курс доллара незначительно снизился

Курс доллара

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,06 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 2 копейки – по состоянию на 15 января курс был установлен на уровне 33,99 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 января. Стоимость золота установлена на уровне 51 849,53 грн за унцию, что на 202,32 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 709,39 грн за унцию – на 1,1 грн меньше, чем на 15 января. Стоимость платины в субботу будет на уровне 30 890,18 грн за унцию, что на 182,22 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 36 830,1 долл. за монету.

Напомним, согласно "индексу Биг-Мак" стоимость украинской гривны на рынке валют недооценена на 61%. Соответствующий рейтинг "бургерномики" опубликован журналом The Economist. Как сотрудники The Economist вычисляют, по их мнению, справедливую стоимость различных валют? Они сравнивают покупательную способность жителей многих странах на примере обычного Биг-Мака из "Макдональдса". За основу принимается цена бургера в США — ныне это 5,66 долларов. Стоит отметить, что с таким показателем Украина замыкает пятерку стран с самыми недооцененными валютами. Её "соседями" стали Ливан, РФ, Турция и Южно-Африканская Республика.


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