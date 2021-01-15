"Индекс Биг-Мака": курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist

Согласно "индексу Биг-Мака", стоимость украинской гривны на рынке валют недооценена на 61%. Соответствующий рейтинг "бургерномики" опубликован журналом The Economist.

Курс нацвалюты согласно "индексу Биг-Мака" не должен превышать 11 грн/доллар. Фото: The Economist

Согласно расчетам данного индекса украинцы должны бы иметь курс 10,95 грн за доллар.





Как сотрудники The Economist вычисляют, по их мнению, справедливую стоимость различных валют? Они сравнивают покупательную способность жителей многих странах на примере обычного Биг-Мака из "Макдональдса". За основу принимается цена бургера в США — ныне это 5,66 долларов.

"Биг Мак стоит 62 гривны в Украине и 5,66 доллара в США. Предполагаемый обменный курс — 10,95. Разница между этим и фактическим обменным курсом 28,14 предполагает, что украинская гривна недооценена на 61,1%", — сообщают журналисты.

Стоит отметить, что с таким показателем Украина замыкает пятерку стран с самыми недооцененными валютами. Её "соседями" стали Ливан, РФ, Турция и Южно-Африканская Республика (ЮАР).





"Бигмаковский" показатель по сравнению с прошлым годом вырос, ведь ранее обесценивание гривны равнялось 58,1%. А в 2019 году украинская валюта и вовсе была признана самой недооцененной из всех валют мира.

Интересно, что в рейтинге оказалось также три страны, чья валюта, согласно индексу, переоценена. Это Норвегия (крона, +7,5%), Швеция (крона, +12,6%) и Швейцария (франк, +28,8%).





Для справки. "Индекс Биг-Мака" и соответственное определение "бургерномика" изобрели представители издания The Economist еще в 1986 году. Такой расчет может быть легким ориентиром для "правильного" курса валют в разных странах. Его базируют "на теории паритета покупательной способности (ППС) и представлении о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы могут двигаться по направлению к выравниванию цен на одинаковые товары и услуги (здесь это гамбургер) в любых двух странах".

Разумеется, "индекс Биг-Мака" не может считаться точным показателем, но он уже прочно укрепился как глобальный стандарт. Формула индекса даже включена в некоторые пособия по экономике.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как локдаун может повлиять на курс валют в Украине.

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