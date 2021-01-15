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Главная Новости Бизнес финансы "Индекс Биг-Мака": курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist
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"Индекс Биг-Мака": курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist

С помощью «индекса Биг-Мака» уже не один год рассчитывается справедливая стоимость валют в разных странах мира

сегодня, 13:58
Автор:

Вечканова Елена

Согласно "индексу Биг-Мака", стоимость украинской гривны на рынке валют недооценена на 61%. Соответствующий рейтинг "бургерномики" опубликован журналом The Economist.

"Индекс Биг-Мака": курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist

Курс нацвалюты согласно "индексу Биг-Мака" не должен превышать 11 грн/доллар. Фото: The Economist

Согласно расчетам данного индекса украинцы должны бы иметь курс 10,95 грн за доллар.

”Индекс Биг-Мака”: курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist - фото 2

Как сотрудники The Economist вычисляют, по их мнению, справедливую стоимость различных валют? Они сравнивают покупательную способность жителей многих странах на примере обычного Биг-Мака из "Макдональдса". За основу принимается цена бургера в США — ныне это 5,66 долларов.

"Биг Мак стоит 62 гривны в Украине и 5,66 доллара в США. Предполагаемый обменный курс — 10,95. Разница между этим и фактическим обменным курсом 28,14 предполагает, что украинская гривна недооценена на 61,1%", — сообщают журналисты.

Стоит отметить, что с таким показателем Украина замыкает пятерку стран с самыми недооцененными валютами. Её "соседями" стали Ливан, РФ, Турция и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

”Индекс Биг-Мака”: курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist - фото 3

"Бигмаковский" показатель по сравнению с прошлым годом вырос, ведь ранее обесценивание гривны равнялось 58,1%. А в 2019 году украинская валюта и вовсе была признана самой недооцененной из всех валют мира.

Интересно, что в рейтинге оказалось также три страны, чья валюта, согласно индексу, переоценена. Это Норвегия (крона, +7,5%), Швеция (крона, +12,6%) и Швейцария (франк, +28,8%).

”Индекс Биг-Мака”: курс гривны должен составлять 10,95 за доллар — The Economist - фото 4

Для справки. "Индекс Биг-Мака" и соответственное определение "бургерномика" изобрели представители издания The Economist еще в 1986 году. Такой расчет может быть легким ориентиром для "правильного" курса валют в разных странах. Его базируют "на теории паритета покупательной способности (ППС) и представлении о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы могут двигаться по направлению к выравниванию цен на одинаковые товары и услуги (здесь это гамбургер) в любых двух странах".

Разумеется, "индекс Биг-Мака" не может считаться точным показателем, но он уже прочно укрепился как глобальный стандарт. Формула индекса даже включена в некоторые пособия по экономике.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как локдаун может повлиять на курс валют в Украине. 


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Источник: https://www.economist.com/big-mac-index
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