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Главная Новости Бизнес финансы Как локдаун повлияет на курс валют в Украине — прогноз
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Как локдаун повлияет на курс валют в Украине — прогноз

Существенных скачков курса валюты эксперты пока не предусматривают

сегодня, 16:12
Автор:

Вечканова Елена

Значительных колебаний гривни на валютном рынке на период усиленного карантина с 8 до 24 января не предвидится. Такой прогноз советника Президента Украины Олега Устенко сообщает ОПУ.

Как локдаун повлияет на курс валют в Украине — прогноз

Особого влияния на курс гривны локдаун не окажет. Фото: freepik

Эксперт убежден, что бесперебойная работа банковской системы и многих предприятий положительно влияет на экономику государства даже в локдаун.

По мнению Устенко, в 2021 году курс валют не сможет достичь отметки в 30 грн за доллар. А прогнозируемая Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины стоимость доллара вообще равна 28,6 грн. Всего в этом году стоит ожидать колебаний нацвалюты в промежутке 27-29,5 грн за доллар.

Подобные положительные выводы Олег Устенко основывает на нескольких факторах, которые непосредственно влияют на курс валют в Украине. Это улучшение состояния внешних рынков (рост стоимости экспортируемых товаров) и кредитный ресурс, улучшающий приток валюты в страну.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", — подчеркнул Устенко.

Отдельно чиновник напомнил о работе Министерства финансов относительно облигаций внутренних государственных займов. Лишь в 2021 году, по словам Олега Устенко, специалисты на двух аукционах уже разместили ценные бумаги стоимостью более 17 млрд грн. Определенную долю из них номинировали в валюте, а, следовательно, покупателям при финансовых операциях приходилось конвертировать ее в гривню. Это, эксперт уверен, позволяет надеяться на укрепление позиций национальной валюты.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению специалистов, произойдет с курсом доллара в 2021 году.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/oleg-ustenko-sichnevij-karantin-v-ukrayini-ne-vpline-na-kurs-66045
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